מהלך אמיץ שעורר סערה בלבנון. בזמן שחיזבאללה ממשיך להציג את ישראל כאויבת, דווקא מפגש בין קצינה ישראלית בכירה לילדים לבנונים הצליח לעורר סערה פוליטית במדינה.

סא"ל אלה ואויה, דוברת צה"ל בערבית המוכרת ברשתות החברתיות כ"קפטן אלה", חשפה היום (ראשון) כי ביקרה בבית ספר בכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון, נפגשה עם תלמידים ושמעה מהם על רצונם לחיות בשלום.

הביקור, עליו דווח בכאן חדשות, שהתקיים לפני כעשרים ימים, נחשף בפוסט שפרסמה ואויה לרגל יום העצמאות של לבנון. אלא שהתמונות והדברים שכתבה לא התקבלו בהתלהבות אצל כולם. בחיזבאללה הגיבו בזעם, ובכפר הנוצרי החלו להתמודד עם האשמות בשיתוף פעולה עם ישראל.

במרכז הסערה עומדת מנהלת בית הספר, שלפי גורמים במשרד החינוך הלבנוני לא דיווחה לרשויות על ביקורה של הקצינה הישראלית. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, המשמש גם חבר בוועדת החינוך, תקף את האירוע בריאיון לערוץ אל-מנאר.

"מדובר בהפרת זכויות ומעשה איבה כלפי הילדים, בעיקר ביום העצמאות", טען חמאדה, והוסיף כי שרת החינוך הלבנונית עוקבת אחר הפרשה וצפויה לפרסם התייחסות רשמית.

חמאדה לא הסתפק בביקורת על עצם הביקור. הוא גם הטיל ספק בהתנהלות מנהלת בית הספר, ואף רמז בציניות כי ייתכן שהיא רואה במשרד החינוך הישראלי את הגורם שאליו עליה לדווח.

מנגד, ואויה בחרה להציג את הביקור מזווית שונה לחלוטין. בפוסט שפרסמה תיארה את המפגש עם ילדי דרום לבנון ואת הרושם שהותירו עליה הכפרים באזור.

"בביקורי האחרון בדרום לבנון נדהמתי עד כמה יפה הארץ והכפרים ששילמו מחיר כבד בעקבות העובדה שניצל אותם ארגון טרור", כתבה.

"אבל התדהמה הגדולה יותר הייתה כשפגשתי את ילדי הדרום בבתי הספר שלהם. ראיתי עד כמה הם חזקים ומלאים תקווה, ושמעתי מהם על חלום של דור שכל מה שהוא רוצה זה לחיות בשלום".

בהמשך העבירה מסר ישיר בנוגע לעתידה של לבנון, תוך שהיא מדגישה את הצורך בעצמאות אמיתית וביכולת של המדינה לקבל בעצמה החלטות על מלחמה ושלום.

"עצמאות היא לא רק דגל. עצמאות היא היכולת של אנשים לחיות בחופש, כבוד וביטחון, וההחלטה על מלחמה ושלום תהיה רק בידי המדינה הלבנונית", כתבה.