הרב יעקב מדן: אחדות לא יכולה להישאר רק במלים, צריך לעשות

הרב יעקב מדן, אביו של ח"כ אלישע מדן, הגיע לביקור באוהל האחדות שיזם בנו וקרא להפוך את השאיפה לאחדות בעם למעשים בשטח.

במהלך ביקורו הדגיש הרב כי תפילה וכוונות טובות אינן תחליף למאמץ אישי, וכי כדי ליצור חיבורים בין חלקי הציבור יש לפעול, להיפגש ולקיים שיח משותף.

בדבריו התייחס הרב מדן למאבקו של יעקב אבינו, והציג אותו כדוגמה לחשיבות ההשתדלות והפעולה לצד האמונה והבקשה לסיוע משמיים.

"אתה תילחם, אתה תסבול, אתה תשקיע, אתה תעשה את הכול, ובסוף תנצח", אמר הרב מדן.

בהמשך הבהיר כי אין להסתפק בתפילה מתוך ציפייה שהדברים יתרחשו ללא מעורבות ומאמץ מצד האדם. "זה לא ככה שבן אדם אומר הקדוש ברוך הוא תעזור לי ואני עכשיו הולך לישון. אין דבר כזה".

הרב מדן קשר את הדברים ליוזמת אוהל האחדות של בנו, ח"כ אלישע מדן, והדגיש כי גם הרצון לקרב בין חלקי העם מחייב עשייה ממשית.

לדבריו, אחדות אינה יכולה להישאר בגדר הצהרות וכוונות בלבד, אלא צריכה להתבטא במפגשים, בשיח ובפעילות משותפת בין אנשים.