אזרח ישראלי נפטר בעקבות אירוע לבבי במהלך חופשת סקי באתר ואל טורנס שבצרפת. בני משפחתו פנו ליחידה הבינלאומית של זק"א בבקשה לסייע בהבאתו לקבורה בישראל.

בעקבות פניית המשפחה החלו אנשי היחידה לטפל בהשגת האישורים הנדרשים ובהליכים מול הרשויות בצרפת, תוך ליווי בני המשפחה ועדכונם בהתקדמות הטיפול.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בזק"א, מסר: "מרגע קבלת הפנייה מבני המשפחה התחלנו לפעול בשיתוף משרד החוץ ואנשי זק"א בצרפת מול כלל הגורמים הרלוונטיים, במטרה להסדיר את הבאת המנוח לקבורה בישראל בהקדם האפשרי".

הוא הוסיף: "אנו מלווים את בני המשפחה בשעתם הקשה ופועלים בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי לקדם את ההליכים הנדרשים, תוך שמירה על כבוד המת ורגישות מרבית. נמשיך לפעול עד להשלמת העברת המנוח לישראל".