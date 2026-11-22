קשה היה שלא לחוש אכזבה עמוקה, ואולי אפילו תחושת סלידה, לנוכח בחירתו של מתן כהנא ליו"ר הכנסת בתמיכת מי שאני רואה בהם את הגרועים שבאויבי ישראל.

אותו כהנא שהצהיר שוב ושוב שלא יישען פוליטית על המפלגות הערביות, קיבל כעת את תמיכתן בדרך לתפקיד הרם. בעיניי, זהו מחזה מקומם, לא רק בגלל זהותם של מי שתמכו בו, אלא בעיקר בגלל הפער הזועק בין הצהרותיו למעשיו.

דעותיו הפוליטיות של כהנא אינן מעניינות אותי בהקשר הזה. אדם רשאי לשנות את עמדותיו, אפילו מן הקצה אל הקצה. אבל כאשר אדם משמיע הבטחות נחרצות לציבור, ולאחר מכן פועל באופן שנראה מנוגד להן, הוא חייב לתת דין וחשבון.

בעיניי, התנהלותו של כהנא מעוררת שאלות מוסריות וערכיות חמורות. נדמה שהמילים וההבטחות הפכו לכלי פוליטי שאפשר להניח בצד ברגע שהן אינן משרתות עוד את המטרה.

וכאן מהדהדים דברי הקב"ה לשמואל הנביא, כאשר התרשם מאליאב, אחיו הבכור של דוד: "אַל תַּבֵּט אֶל מַרְאֵהוּ וְאֶל גְּבֹהַּ קוֹמָתוֹ... כִּי הָאָדָם יִרְאֶה לַעֵינַיִם וַה' יִרְאֶה לַלֵּבָב".

כהנא, בעל ההופעה המרשימה והרקע הצבאי המפואר, מעורר אצלי את השאלה אם גם אנחנו התרשמנו יתר על המידה מקורות החיים ושכחנו לבחון את אורחות החיים. בעיניי, הוא פרי ביאושים שצמח בתוכנו.

אבל השאלה הגדולה באמת אינה רק מה אפשר ללמוד על כהנא. היא מה עלינו ללמוד על עצמנו.

ראשית, צריך לומר בקול ברור: הציונות הדתית היא ציבור נפלא. ציבור שבחר לעצמו משימה קשה מאין כמותה: לחבר בין עולם התורה לעולם המעשה, בין בית המדרש לשדה הקרב, בין אמונה עמוקה לאחריות לאומית. תורה ומדינה.

אין לנו על מה להתנצל. להפך. הניסיון להחיל ערכי תורה על המציאות המורכבת של מדינה מודרנית הוא מפעל אדיר. מהמורות בדרך הן כמעט בלתי נמנעות. דווקא משום שאנו מאמינים בדרכנו, עלינו להיות מסוגלים לבחון אותה באומץ ולשאול היכן נדרש תיקון.

ואני מבקש להציע נקודה אחת למחשבה.

במשך עשרות שנים, אולי מתוך תחושת קיפוח ורצון להוכיח שגם אנחנו מסוגלים להגיע לפסגות ההצלחה, שינינו כמעט מבלי משים את סולם הערכים שלנו. ככל שהציונות הדתית התבססה, התברגנה והשתלבה במוקדי הכוח של החברה הישראלית, כך נדמה שלימוד התורה, המידות הטובות ויראת השמיים הפכו לפחות מרכזיים במושאי ההערצה שלנו. את מקומם תפסו בהדרגה הדרגות הצבאיות, היחידות המובחרות, המשרות הבכירות וההצלחה הכלכלית.

די להביט באופן שבו מודדות את עצמן לא מעט ישיבות ומכינות קדם־צבאיות. כמה טייסים יצאו מבין כתליהן? כמה מבוגריהן הגיעו לסיירת מטכ"ל? כמה נעשו מפקדים בכירים בצה"ל? אלה הפכו למדדי הצלחה ולמקור לגאווה ציבורית גדולה.

ואני שואל: כמה מהן מתפארות באותה התלהבות במספר תלמידי החכמים שצמחו בהן? כמה רבנים גדולים העמידו? כמה מבוגריהן הפכו לאנשי חסד מופלאים, לאנשים שמקדשים שם שמיים בהליכותיהם, לבעלי מידות שמהווים מופת לסביבתם? כמה מהן מציגות לראווה דווקא את הבוגר שהקדיש את חייו ללימוד תורה, את האיש שמוסר את נפשו למען הזולת, או את האדם הישר והצנוע שאיש כמעט אינו מכיר את שמו?

חלילה לי מלמעט בערכם של טייסים, לוחמי סיירות ומפקדים. ההפך הוא הנכון. הציונות הדתית רשאית וצריכה להתגאות בתרומתה האדירה לביטחון ישראל. אבל השאלה איננה אם ראוי להתגאות בהם. השאלה היא מדוע אנחנו מתגאים בהם הרבה יותר מאשר באנשים שהצטיינו בתורה, במידות ובחסד.

ומדוע כאשר אנחנו מבקשים להעמיד מנהיגים, השירות הצבאי המרשים וההצלחה הכלכלית מעניקים להם לעיתים מעמד של אנשי מעלה, עוד לפני שבחנו את יושרם, את ענוותנותם ואת נאמנותם לאמת?

די להביט בתדמית הציבורית שנבנתה סביב מתן כהנא ונפתלי בנט. היחידות המובחרות, הרקע הצבאי, ההצלחה בעולם המעשה. כל אלה הפכו לחלק מרכזי מכרטיס הביקור שלהם.

אבל האם שאלנו באותה התלהבות על מידותיהם? על יושרם? על נאמנותם להבטחות שנתנו לבוחריהם?

פרשת בחירתו של כהנא ליו"ר הכנסת ממחישה מדוע חשוב שלא להחליף בין הישגים לבין מידות. אדם יכול להצטיין בשירותו הצבאי, להפגין כישורי מנהיגות מרשימים ולהגיע לפסגות ההצלחה, ועדיין לעורר שאלות קשות על אמינותו הציבורית. אין שום סתירה בין הדברים.

נדמה שבמרדף אחר ההצלחה שכחנו יסוד פשוט בתורתנו: אדם אינו נמדד רק במה שהצליח להשיג, אלא בראש ובראשונה במי שהוא.

בעולם התורה, כאשר ביקשו להעניק לאדם סמיכה לרבנות, לא היה די בידיעותיו ובהצלחתו בבחינות. לצד בקיאותו בתורה נודעה חשיבות גם למידותיו, ליראת השמיים שלו ולאורחות חייו. לא רק מה הוא יודע, אלא איזה אדם הוא.

אולי הגיע הזמן שנאמץ מחדש את העיקרון הזה גם ביחס למנהיגות הציבורית שלנו.

לא להפסיק להעריך לוחמים. לא להמעיט בערכם של אנשי מעשה. חלילה. אלא להפסיק לראות בדרגות, בסיירות ובתארים הוכחה אוטומטית לגדלותו של אדם.

ללמד את ילדינו שאפשר להיות לוחם נועז ועדיין להיכשל במבחן היושר, ואפשר להיות תלמיד חכם צנוע, שמעולם לא פיקד על גדוד, ובכל זאת להיות אדם גדול לאין שיעור.

אין כאן קריאה להסתגרות בבית המדרש או לוויתור על ההשתלבות בעולם המעשה. הרי זה בדיוק ייחודה של הציונות הדתית. יש כאן קריאה להחזיר את הסדר הנכון: התורה והמידות הן המצפן. השירות הצבאי, העשייה הציבורית וההצלחה הכלכלית הם כלים חשובים, אך לעולם אינם יכולים להחליף אותו.

אם המחלוקת סביב דרכם הפוליטית של כהנא ובנט תוביל אותנו לבחון מחדש את מי אנחנו מעריצים, את מי אנחנו מציבים כמופת לילדינו ואת מי אנחנו בוחרים להנהיג אותנו, אולי תצמח ממנה גם תועלת.

כי בסופו של דבר, הדרגות מעידות על תפקידו של האדם. המידות מעידות על האדם עצמו.

הכותב הוא שר המורשת וחבר מפלגת עוצמה יהודית"