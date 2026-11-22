חבר הכנסת איתמר איתם פנה היום (ראשון) למנכ"ל תאגיד השידור הישראלי, גולן יוכפז, בדרישה לבטל את שידור התחקיר של התוכנית "זמן אמת" העוסק בפעילות לוחמי צה"ל ברצועת עזה.

במכתב ששלח בעקבות פרסום הקדימון לתחקיר טען איתם כי אופן הצגת הלוחמים עלול לפגוע בביטחון המדינה ולסכן חיילים החשופים להליכים משפטיים מחוץ לישראל.

איתם, ששירת במשך מאות ימים ברצועה כמפקד גדוד במילואים ואף נפצע בקרב בג'באליה, מתח ביקורת על המסגור שנבחר לתחקיר עוד בטרם שודר במלואו. "כפי שעולה מן הפרומו, התאגיד בחר להציג לוחמי צה"ל תחת הכותרת 'קשר השתיקה נחשף' ובמסגרת המייחסת להם מעשים חמורים ביותר, זאת בזמן שישראל בעיצומה של לחימה וחייליה חשופים להליכים משפטיים בחו"ל על רקע שירותם".

לטענתו, הבחירה להציג את הדברים באופן הזה כבר בשלב הקדימון פוגעת בהצגת המידע לציבור. "מסגור זה, בטרם שידור הכתבה, הוא מסירת פסק דין פומבית מראש ולא עיתונות".

"כמג"ד במילואים ששירת מאות ימים בעזה ומכיר היטב את המציאות המבצעית, אני קובע שפרסום התחקיר עלול לגרום נזק כבד לביטחון מדינת ישראל ולחיי חיילינו. תאגיד השידור הישראלי ממומן מכספי משלמי המסים. לא ייתכן שערוץ ציבורי, הממומן מהכיס של אזרחי ישראל, ישמש במה לתחקיר שתוקף את חיילי צה"ל ויסכן אותם", הדגיש.

בסיום מכתבו דרש איתם להסיר את הקדימונים שפורסמו מכלל הפלטפורמות של התאגיד ולבטל את שידור התחקיר המתוכנן. "נפעיל בנדון את כל הערוצים הפרלמנטריים העומדים לרשותנו, לרבות בוועדות הכנסת המפקחות על התאגיד ועל תקציבו".