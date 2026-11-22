הפרשן הפוליטי עמית סגל מתח הערב (ראשון) ביקורת על שר התפוצות עמיחי שיקלי, בעקבות הפוסט שהעביר לחברת הכנסת שירה שפירא ממפלגת "ישר", ובו נקשרה פעילותה הפוליטית לנפילת בנה, ענר שפירא ז"ל, ב-7 באוקטובר.

"הופתעתי מאוד מעמיחי שיקלי, ששלח לחברת הכנסת שירה שפירא פוסט שמערב את הבן שלה, גיבור ישראל ענר שפירא, כדי לשכנע אותה להצביע נגד ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות. אני חושב שלא צריך לערב הורים, ולא צריך לערב ילדים, ובטח לא ילדים שנפלו בקרב בהגנה עלינו כולנו", אמר סגל.

עם זאת, הוא טען כי שפירא עצמה נדרשת לתת לציבור הסברים על הפער בין עמדותיה לפני הבחירות לבין המהלכים שמקדמת מפלגתה כיום. "אבל אני כן חושב, לצד זאת, שמשירא שפירה צריך לבקש הסברים לא על בני משפחתה, אלא על דברים שהיא עצמה אמרה בבחירות והבטיחה לנו".

שפירא חשפה מוקדם יותר כי אחד משרי הממשלה שלח לה באופן אישי פוסט שכתב הגולש נתנאל גלסנר ברשת X. בפוסט נמתחה עליה ביקורת חריפה בשל האפשרות שמפלגתה תהיה שותפה להקמת ממשלה הנשענת על המפלגות הערביות, תוך השוואה בין דרכה הפוליטית לבין גבורתו של בנה.

בפוסט שהועבר לחברת הכנסת נכתב על ענר כי עמד בגופו מול המחבלים, ובהמשך נטען כי אימו "בוחרת לעמוד לצד מי שמעניקים רוח גבית לרוצחי בנה".

שפירא הגיבה בחריפות לחשיפת הדברים והבהירה כי אינה מבקשת להיות חסינה מפני ביקורת פוליטית בשל היותה אם שכולה, אך מתנגדת לשימוש בזכר בנה כדי לתקוף את עמדותיה. "אני מבינה את הכאב, הכעס והפחד שמציפים את החברה הישראלית. אבל גם בתוך המחלוקת הקשה ביותר, חייבים לדעת להתווכח בלי לרמוס ולהשמיע ביקורת בלי להפוך את האחר לאויב. אני לא מבקשת חסינות מביקורת בגלל האסון שפקד את משפחתי. אבל יש גבול".

היא הוסיפה: "יש משהו אכזרי במיוחד בניסיון להעמיד אם שכולה מול בנה שנפל. לדבר בשמו של ענר, לקבוע במה היה מאמין ולהשתמש בזכרו כדי להטיל ספק באימו".

שפירא הוסיפה: "כששר בישראל בוחר להעביר מילים כאלה, גם אם לא כתב אותן בעצמו, ראוי שישאל את עצמו מה ביקש להשיג. אפשר לחלוק על דרכי, אבל את אהבתי למדינה ואת המחיר ששילמנו למענה, איש לא יעמיד בספק. ענר שלי שילם בחייו כדי שנוכל להמשיך לחיות כאן יחד. המעט שאנחנו חייבים לו הוא לא לשכוח איך להיות בני אדם".