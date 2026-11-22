ארצות הברית החלה בהעברת מטוסי קרב מדגם F-35 מבסיס באריזונה לבסיס חיל האוויר בעובדה שבדרום הארץ, במסגרת חילופי כוחות אמריקניים המוצבים בישראל. כך דיווח הערב (ראשון) כאן חדשות מפי גורם ביטחוני.

המטוסים החדשים מיועדים להחליף מטוסי F-35 אמריקניים השוהים בישראל בחודשים האחרונים וצפויים לשוב לארצות הברית.

על פי הדיווח, כבר במהלך השבוע האחרון נחתו בבסיס עובדה מטוסי תובלה אמריקניים שהביאו ציוד ואמצעים לוגיסטיים לקראת פריסתה של הטייסת החדשה.

המהלך מתבצע כחלק מהיערכות רחבה יותר של צבא ארצות הברית להמשך נוכחותו בישראל ובמזרח התיכון.

גורמי ביטחון מעריכים כי חילופי הטייסות מצביעים על כך שחידוש המערכה הצבאית מול איראן אינו צפוי באופן מיידי.

לדבריהם, האמריקנים נערכים לאפשרות שהמצב הביטחוני הנוכחי יימשך עוד שבועות, ולכן פועלים להחלפת כוחות וצוותים שכבר שוהים באזור תקופה ממושכת.