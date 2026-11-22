מפקד משטרת התנועה הארצית, נצ"מ עמיר ג'יבלי היה מעורב הערב (ראשון) בתאונת דרכים במהלכה נפגע רוכב אופניים באורח בינוני ליד צומת רעננה.

מחקירה ראשונית של האירוע עולה כי רוכב האופניים התפרץ לכביש באור אדום בעוד ג'יבלי עבר בצומת לאחר שהרמזור התחלף לירוק.

בהודעה שפרסמה המשטרה נכתב: "לפני זמן קצר דיווח מפקד מתנ"א כי הוא מעורב בתאונת דרכים במהלכה נפגע רוכב אופניים באורח בינוני בכביש 4, סמוך לצומת רעננה. מפקד מתנ"א דיווח מיד לכוחות ההצלה ולגורמי משטרה. בוחני התנועה במרחב שרון הגיעו לזירה והחלו בחקירת האירוע".