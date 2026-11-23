ישיבת ראדין ההיסטורית שבמערב בלארוס שבה לאחרונה לפעילות כבית מדרש, 87 שנים לאחר שפעילותה נגדעה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה וכיבוש האזור בידי ברית המועצות.

המבנה, ששימש במשך שנים רבות כתיאטרון מקומי, שוקם במהלך השנה האחרונה ונחנך באוקטובר 2026 תחת השם "היכל דרשו".

המנוע לשיקום המבנה היה מפגש שאירע לפני כחמש שנים, כאשר נשיא ארגון "דרשו", הרב דוד הופשטטר, מסר שיעור בתוך האולם ותושבים מקומיים נכנסו ויצאו ממנו במהרה.

בריאיון לסוכנות הידיעות JTA סיפר הרב הופשטטר כי הבין שהתושבים סברו שהמקום הוא אולם תיאטרון וכי הוא עומד על במה להצגה - מציאות שהמחישה כיצד נמחק זיכרון ייעודו המקורי של בית המדרש.

ראשיתו של המהלך להחזרת המבנה לייעודו ביוזמה של הרב משה פימה, כאשר בשנת 2025 רכשה עמותת "יד ישראל" את הנכס מהרשות המקומית.

בהמשך הצטרפו הרב הופשטטר וארגון "דרשו" לעבודות השיקום שנמשכו כשנה. במסגרת העבודות הוחלפו הגג והחלונות, הותקן ארון קודש חדש ושוחזרו כיסאות העץ ועמודי הלימוד שאפיינו את הישיבה לפני המלחמה.

ישיבת ראדין הוקמה ב-1869 (תרכ"ט) בידי רבי ישראל מאיר הכהן, מחבר "החפץ חיים" ו"משנה ברורה", והיכל הישיבה הגדול נחנך ב-1913 (תרע"ג) בעקבות גידול במספר התלמידים.

ערב מלחמת העולם השנייה למדו במקום כ-300 בחורים, ולאחר החרמת המבנה בידי הסובייטים הקים חתנו וראש הישיבה, הרב מנחם מנדל זקס, שלוחה של הישיבה בניו יורק.

בחודש אוקטובר האחרון התכנסו בהיכל המשוחזר כ-100 רבנים מישראל, מארצות הברית ומאירופה לתפילת שחרית, ולאחריה מסר ראש ישיבת חברון, הרב דוד כהן, שיעור כללי.

לאחר חנוכת בית המדרש עלתה הקבוצה לבית העלמין המקומי והניחה על קברו של ה"חפץ חיים" את "ספר הגיבורים", ובו למעלה מ-100 אלף שמות של לומדי "דרשו" ומצטרפים למסגרות הלימוד - ובהם לומדים יומיים של "משנה ברורה".