ההסתה נגד ישראל באיראן מגיעה גם לעולם הרובוטיקה: רובוט דמוי אדם הוצג בעצרת לילית בטהרן כשהוא משמיע את הקריאה "מוות לישראל", במסגרת מפגן תמיכה ברפובליקה האסלאמית.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה הרובוט ניצב מול משתתפי העצרת, כשהוא מניע את זרועותיו ומשמיע את הסיסמה המוכרת מהפגנות המשטר האיראני. לצדו עומד אדם המחזיק מיקרופון, וברקע נראים משתתפים הנושאים דגלים.

סוכנות הידיעות האיראנית Iran Press דיווחה כי הרובוט הוצג במהלך אחת ההתכנסויות הליליות המתקיימות בטהרן. לפי הדיווח, התכנסויות דומות נערכות ברחבי איראן זה תשעה חודשים, במטרה להביע תמיכה במשטר ולגנות את ישראל וארצות הברית.

באתר Roya News דווח כי הרובוט, שעיצובו מזכיר את דמותו של איירון מן, הוצג קודם לכן בתערוכת הטכנולוגיה CITEX, שבה השתתפו יותר ממאה חברות איראניות מתחומי הרובוטיקה והבינה המלאכותית.

התיעוד החריג ממחיש כיצד גם אמצעים טכנולוגיים משמשים להעברת מסרים פוליטיים ואנטי-ישראליים באיראן. הפעם, במקום נואם אנושי המוביל את הקריאות נגד ישראל, הוצב מול המשתתפים רובוט שתוכנת להשמיע את הסיסמה.