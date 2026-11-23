‘Chilling Stares, Hands On Trigger’: Putin’s ‘Superhuman Bodyguards’ At Trump-Xi Summit Go

לא רק המנהיגים משכו את תשומת הלב בפסגה המדינית שנערכה בסין. סרטון שבו נראים מאבטחיו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הפך לשיחת היום ברשתות החברתיות, לאחר שגולשים הבחינו בהתנהגותם החריגה של אנשי האבטחה המקיפים אותו.

על פי דיווח שפורסם אתמול (ראשון) בעיתון ההודי Times of India, התיעוד, שלפי הפרסום צולם במהלך פסגת APEC שנערכה בשבוע האחרון בשנג'ן שבסין, מציג את אנשי יחידת האבטחה הנשיאותית של פוטין כשהם עומדים בדריכות יוצאת דופן.

בזמן שפוטין השתתף במגעים מדיניים שבהם היו מעורבים גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג, דווקא אנשי האבטחה שסביבו הצליחו לגנוב את ההצגה.

בסרטון נראים המאבטחים כשהם שומרים על עמידה נוקשה, מבטיהם ממוקדים בסביבה והם כמעט שאינם ממצמצים. הגולשים התרשמו במיוחד מהדריכות הגבוהה ומהמשמעת שהפגינו, אך פרט אחד משך תשומת לב מיוחדת: תנוחת הידיים שלהם.

חלק מהגולשים החלו להעלות השערות בנוגע לשיטות שבהן משתמשים אנשי האבטחה הרוסים כדי להיות מוכנים לתגובה מיידית במקרה של ניסיון פגיעה בנשיא.

באחד הפרסומים שהופצו ברשת נטען כי מאבטחו של פוטין משתמש ביד תותבת, בעוד ידו האמיתית מוסתרת מתחת לז'קט ואוחזת באקדח, כדי שיוכל לשלוף אותו במהירות במקרה של איום. עם זאת, אין ראיות המאשרות את הטענה, וגם הדיווח ב-Times of India אינו קובע כי המאבטחים משתמשים בידיים תותבות או מסתירים נשק באופן הזה.

הסרטון עורר תגובות רבות, כאשר חלק מהגולשים הביעו התפעלות מהמשמעת ומהריכוז של המאבטחים, ואחרים ניסו לפענח את תנועותיהם ואת האופן שבו הם מחזיקים את ידיהם.

מתברר כי זו אינה הפעם הראשונה שבה מתעוררות השערות מסוג זה סביב מאבטחיו של נשיא רוסיה. כבר במאי 2022 התקיים בפורום האינטרנט האמריקני AR15.com דיון שבו העלו משתתפים טענות דומות על שימוש לכאורה בידיים מלאכותיות בקרב אנשי האבטחה של פוטין. גם אז לא הוצגה הוכחה ממשית לטענות, וחלק מהמשתתפים אף חלקו עליהן.

הדיווח החדש ממחיש כיצד גם פרטים קטנים בהתנהלותם של אנשי האבטחה הרוסים מצליחים לעורר עניין רב, הרבה מעבר לאירועים המדיניים שהם נשלחים לאבטח.