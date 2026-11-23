יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, מתכנן להכריז במפתיע כי עלה בידו להרכיב ממשלה, ולהביא אותה להצבעת אמון בכנסת בתוך ימים ספורים מההכרזה, כך פורסם בכאן חדשות.

על פי הדיווח, המהלך נועד לצמצם ככל האפשר את פרק הזמן שבו יהיו השותפים הפוליטיים חשופים ללחצים בניסיון למנוע את הקמת הממשלה.

איזנקוט פועל כעת בשלושה ערוצים פוליטיים מרכזיים: מול הליכוד, מול המפלגות החרדיות ומול המפלגות הערביות. בכל אחד מהם מתקיימים מגעים, אך לפי הדיווח טרם הושגו ההסכמות הדרושות להרכבת קואליציה.

אחת ההתפתחויות האחרונות נוגעת למשא ומתן עם המפלגות החרדיות. השיחות, שהתנהלו בעבר באמצעות גורמים בדרגים נמוכים יחסית, עברו כעת לערוץ ישיר בין יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לבין יו"ר יהדות התורה יעקב אשר.

במקביל התקיים אתמול סבב נוסף של משא ומתן בין נציגי ישר והליכוד. הפגישה נמשכה כארבע שעות וחצי, ובמרכזה עמדו הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית וביטול החקיקה שנחקקה במסגרת הרפורמה המשפטית.

למרות משך הפגישה, הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמות בסוגיות המרכזיות שעלו לדיון. נציגי ישר דחו הצעות שהעלו בליכוד להקמת מנגנוני חקירה חלופיים לוועדת חקירה ממלכתית, ולא נענו לדרישה להפסיק את המהלכים לביטול חוקי הרפורמה המשפטית בכנסת.

סוגיית גיוס החרדים עלתה אף היא במגעים. אנשי ישר הביעו נכונות לקיים דיונים בנושא עם המפלגות החרדיות, אך הבהירו כי אינם מוכנים לנהל את המשא ומתן על בסיס מתווה חוק הגיוס שהציע חבר הכנסת בועז ביסמוט.

בשיחות בין ישר לליכוד נרשמה הסכמה על התנגדות להקמת מדינה פלסטינית. לצד זאת, הגיעו הצדדים להבנות עקרוניות נוספות, ובהן הגדרת ישראל כמדינת העם היהודי.

לבקשת נציגי ישר, הוחלט לדחות את הדיון באפשרות לרוטציה בראשות הממשלה להמשך השיחות. בכך נותרה גם סוגיית זהותו של ראש הממשלה ללא הסכמה בין הצדדים. "עד שנתניהו ואיזנקוט עצמם לא ייכנסו לחדר - מדובר בהצגה", טען גורם פוליטי.