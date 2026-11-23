מי שהיו אופטימיים וחשבו ששינוי בממשלת ישראל ישנה גם את יחס הקיצונים במפלגה הדמוקרטית בארה"ב לישראל ולראשיה מתבדה שוב.

הסנאטור הדמוקרטי החדש ממישיגן עבדול אל-סייד, הידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות, מתח ביקורת חריפה על יו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט בראיון לרשת NBC וטען כי הוא "עושה כל שביכולתו כדי להקים ממשלה שתדיר מפלגות שמורכבות בעיקר מערבים".

הוא קשר בין המגעים להרכבת ממשלה בישראל לבין שאלת זהותה של המדינה. "במשך זמן רב מאוד אמרו לנו שישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ואני חושב שאנשים נדרשים לבחור: האם זו מדינה יהודית או מדינה דמוקרטית? לטענתי, על בסיס העקרונות שלנו, עלינו תמיד להעמיד את הדמוקרטיה מעל הכול", אמר.

המראיינת טענה בפניו כי מדינות רבות בעולם מקיימות זיקה רשמית לדת מסוימת. היא ציינה כי 43 מדינות מזוהות באופן רשמי עם דת, ובהן פקיסטן, המוגדרת כרפובליקה אסלאמית, ודנמרק, שבה קיימת זיקה חוקתית לנצרות.

היא תהתה מדוע דווקא ישראל, המדינה היהודית היחידה בעולם, נדרשת לדעתו לוותר על זהותה הלאומית. אל-סייד התחמק מהשאלה. "אני לא מאמין במדינות אתניות באופן כללי. אני גם לא חושב שאנחנו צריכים לממן את צבא פקיסטן. אני פשוט מנסה להחיל את העקרונות שלי באופן שווה".