'IS HE AN ALIEN?': Zohran Mamdani Video Sparks Eerie Reptile Theories In Bizarre Internet

גם הפוליטיקאים בניו יורק לא ציפו לסערה כזאת: מסיבת עיתונאים שגרתית של ראש העיר זוהראן ממדני הפכה לאחת השיחות המשונות ברשתות החברתיות, והכול בגלל כמה שניות שבהן חבר אספה שעמד מאחוריו גלגל את עיניו בצורה יוצאת דופן.

במרכז הסיפור עומד ג'ורדן ג'יי.ג'יי. רייט, חבר האספה הדמוקרטי של מדינת ניו יורק, שהשתתף ביום שישי במסיבת עיתונאים שעסקה בסגירת מתחם בתי הכלא באי ריקרס.

בזמן שממדני דיבר אל המצלמות, רייט, שעמד ממש מאחוריו, חייך לפתע וגלגל את עיניו כלפי מעלה בתנועה מעגלית חריגה. הרגע הקצר נקלט בשידור, ומהר מאוד מצא את דרכו לרשתות החברתיות.

הגולשים לא הסתפקו בתהייה על תנועת העיניים המוזרה. הסרטון החל לצבור תאוצה, ובתוך זמן קצר הופיעו תגובות שהעלו ברצינות או בהומור את האפשרות שרייט הוא בכלל "איש לטאה" המתחזה לבן אדם.

התיאוריה המופרכת, שלפיה יצורים דמויי זוחלים מסתתרים בקרב בני האדם ואף תופסים עמדות כוח בפוליטיקה העולמית, מוכרת כבר שנים בחוגי הקונספירציות. הפעם היא מצאה לעצמה כוכב חדש, דווקא מאחורי ראש העיר של ניו יורק.

הסערה הגיעה עד לעיתון "ניו יורק פוסט", שפנה לרייט וביקש את תגובתו לתיעוד החריג ולטענות שהופצו בעקבותיו.

רייט לא נבהל מהשאלות המשונות והשיב: "ברור שאני בן אדם... אני לא יכול לדבר בשם זוחלים או חייזרים".

כך הפכה תנועת עיניים של שניות בודדות לסיפור בינלאומי, שהותיר את הגולשים עם אינספור בדיחות ואת הפוליטיקאי הניו יורקי עם משימה שלא חשב שיצטרך להתמודד איתה: לשכנע את האינטרנט שהוא אכן בן אנוש.