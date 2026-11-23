בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, כתב הנשיא טראמפ כי מאז הניצחון הסוחף של המפלגה הדמוקרטית בבחירות האמצע, איראן תקפה כוחות אמריקאים באמצעות טילים וכטב"מים יותר מאשר בכל השנה האחרונה.

הוא גם טען כי ניצחונה של המפלגה הדמוקרטית בבחירות האמצע בתחילת החודש העניקו מוטיבציה לאיראנים להגביר את המתקפות נגד כוחות ארה"ב במפרץ הפרסי.

"כפי שכולם זוכרים, חזיתי שני דברים בנוגע לבחירות אמצע הכהונה שנערכו ב-3 בנובמבר. האחד - שאם הדמוקרטים ינצחו, שוקי המניות ירדו באופן משמעותי, וכך אכן קרה, והשני - שהרפובליקה האסלאמית של איראן, אשר נכון להיום הרגה 81,000 מפגינים, תגביר את תוקפנותה, וזה אכן קרה. בשבוע האחרון שיגרה איראן יותר כטב"מים וטילים מאשר בכל תקופה אחרת בשנה האחרונה. אל דאגה, כולם יורטו ולא גרמו לשום נזק", כתב טראמפ.

הוא הוסיף "המנהיגים האיראנים רואים בדמוקרטים חלשים, חסרי יכולת וכאלה שמחריבים את המדינה, אך אני לא אתן לזה לקרות! הן הדמוקרטים והן איראן נאבקו בחירוף נפש כדי לשמור על מחיר נפט גבוה ככל האפשר, אך מאז הבחירות, מחיר הנפט צנח בשיעור שיא. חבל שהמצביעים לא הבינו זאת לפני שניגשו לקלפי, אך הבחירות כולן היו 'מוזרות' מאוד. בסופו של דבר, אמריקה תנצח", כתב טראמפ.

הפוסט של נשיא ארה"ב מגיע ימים ספורים לאחר שהסנאט דחה ברוב קולות החלטה בנוגע לסמכויות המלחמה של הנשיא, ברוב של 51 מול 48 קולות, מה שהותיר את סמכויותיו הצבאיות של טראמפ על כנן.