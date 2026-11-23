נתפסו שב"חים שהתחבאו בדופן כפולה של רכב מסחרי

עשרה פלסטינים שניסו להיכנס לישראל ללא היתרים אותרו בשני כלי רכב במחסום מכבים, לאחר שהוסתרו בדופן כפולה של רכב מסחרי ובתא מטען של רכב נוסף.

המקרה הראשון אירע כשכוחות צה"ל שפעלו במחסום מכבים הבחינו ברכב מסחרי שעורר את חשדם והורו לנהגו לעצור לבדיקה. הנהג יצא מהרכב והחל להימלט מהמקום, אולם הכוחות עצרו אותו.

בבדיקת הרכב התגלה חלל מסתור בדופן כפולה שנבנתה בין תא הנוסעים לתא המטען. בתוך החלל אותרו שמונה פלסטינים, תושבי יהודה ושומרון בשנות ה-30 עד ה-60 לחייהם, שלפי המשטרה שהו במקום בניסיון להיכנס לישראל ללא אישורי כניסה.

במהלך פעילות נוספת של הכוחות במעבר נעצר לבדיקה רכב אחר, שגם הוא עורר את חשדם של השוטרים. בחיפוש שנערך בו נמצאו שני שוהים בלתי חוקיים נוספים, תושבי יהודה ושומרון בשנות ה-30 לחייהם, שהסתתרו בתא המטען.

השניים נעצרו יחד עם נהגת הרכב, תושבת לוד בשנות ה-50 לחייה, החשודה בהסעתם. כל העצורים הועברו לחקירה. שני כלי הרכב ששימשו להסעתם נתפסו.