שלטי חוצות שהופיעו בשבוע האחרון ברחבי קייב מציגים תמונה של זוג מבוגרים, גבם מופנה למצלמה, ולצדה מסר קצר ונוקב: "אנשים מבוגרים לא בחרו בבדידות".

מאחורי הקמפיין עומדת הקהילה היהודית בעיר, המבקשת להציב זרקור על אחת התופעות הכואבות והמדאיגות של ימי המלחמה, בדידותם ומצוקתם של הקשישים, דווקא לקראת חורף שמסתמן כקשה במיוחד.

החורף הקרוב עלול להיות הקשה ביותר בתולדות המדינה. עבור האוכלוסייה המבוגרת, ובמיוחד עבור מי שחיים לבדם, מדובר באתגר קשה במיוחד.

בחורף שעבר נחשף גם סיפורה הכואב של ניצולת שואה שנפטרה בביתה, מקרה שהמחיש באופן מצמרר עד כמה עלולה הבדידות להפוך לסכנת חיים.

הקמפיין אינו עומד בפני עצמו, אלא הוא מהווה חלק ממערך סיוע הומניטרי רחב שמפעילה הקהילה היהודית JCC 'בית מנחם' חב"ד בקייב. במסגרת הפעילות מחולקים בגדים חמים וניתנת עזרה לאוכלוסיות נזקקות, תוך ניסיון להגיע גם לאנשים שהמצוקה שלהם אינה תמיד גלויה לעין. את הפרויקט מוביל הרב אריאל מרקוביץ', רב הקהילת הצעירים והקהילה הישראלית בקייב.

המסר שעל שלטי החוצות פשוט, אך נושא משמעות עמוקה: אל תחכו לבקשת עזרה. התקשרו להורים ולסבים, התעניינו בשלומם של שכנים מבוגרים, דפקו על דלתו של מי שחי לבדו ואל תניחו שמישהו אחר כבר דואג לו.

"אל תחכו שהם יבקשו עזרה. התקשרו עוד היום להורים, לסבים ולשכן שגר לבד", אומר הרב יונתן מרקוביץ' רבה הראשי של קייב. "תשאלו מה שלומם, תקשיבו ותבררו אם חסר להם משהו. גם מי שאין לו קרוב משפחה מבוגר יכול לבחור אדם או זוג מבוגרים בסביבתו ולשמור איתם על קשר".