המאבק המשפטי סביב ביצוע בריתות מילה בבלגיה מתרחב לזירה הבינלאומית: המועצה היהודית של קוויבק בקנדה הודיעה כי שיגרה פנייה דחופה לנציגה המיוחדת של האו"ם לענייני חופש הדת, נאזילה גאנאה, בדרישה שתתערב בהליכים הפליליים המתנהלים נגד שני מוהלים חרדים בעיר אנטוורפן.

ההליכים נגד השניים נפתחו לאחר שהמשטרה הבלגית פשטה על בתיהם במסגרת חקירה שעסקה בביצוע בריתות מילה ללא רישיון או הסמכה רפואית.

הפרשה עוררה דאגה נרחבת בקרב הקהילה היהודית בבלגיה ובארגונים יהודיים בעולם, מחשש שהמהלך המשפטי יוביל בפועל לאיסור על קיום מילה מסורתית במדינה.

רק בשבוע שעבר התקיים דיון נוסף בבית המשפט לערעורים באנטוורפן, שבמהלכו ביקשו פרקליטי המוהלים לבחון מחדש סוגיות משפטיות הנוגעות לכתב האישום נגדם.

בפנייתו לאו"ם טוען הארגון הקנדי כי הגבלת ביצוע המילה לרופאים בלבד עלולה למנוע מחברי הקהילה לקיים את המנהג הדתי בהתאם למסורת, ומהווה פגיעה קשה בחופש הדת.

הארגון ביקש מנציגת האו"ם לבחון האם צעדי הרשויות בבלגיה עומדים באמנות ובמחויבויות הבינלאומיות של המדינה להגנה על חופש הפולחן, ולפעול להבטחת האפשרות לקיים ברית מילה ללא חשש מהליכים פליליים.