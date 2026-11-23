חבר הקונגרס הרפובליקני מייק לולר מניו יורק הגיש הצעת חוק חדשה בקונגרס האמריקני, המבקשת לאפשר למשרד החקלאות הפדרלי להעניק מענקים ממשלתיים לארגוני סיוע לנזקקים לצורך רכישת מזון כשר.

ההצעה, שהוגשה ביום חמישי האחרון ונקראת "חוק הנגישות למזון כשר", הועברה לדיון בוועדת החקלאות של בית הנבחרים.

היוזמה נועדה לתת מענה למשפחות יהודיות מעוטות יכולת המתקשות להיעזר בבנקי מזון ובמרכזי חלוקה כלליים ברחבי ארצות הברית, אשר ברובם אינם מחזיקים מלאי מספק של מוצרים בעלי תעודת כשרות.

על פי מתווה החוק המוצע, המענקים יינתנו לארגוני הסיוע לתקופה של שנה, והגופים שיקבלו את התקציב יחויבו להגיש למשרד החקלאות דיווח מפורט על אופן ניצול הכספים, היקף המזון שנרכש ומספר המשפחות שקיבלו סיוע.

לולר ציין עם הגשת ההצעה כי נזקקים הזכאים לסיוע במזון אינם צריכים לבחור בין ביטחון תזונתי לבין אורח חייהם הדתי, והוסיף כי על מערך הסיוע הלאומי לתת מענה מותאם לכלל הקהילות במדינה. הצעת החוק נמצאת בשלבי חקיקה ראשוניים ותידרש לעבור את אישור הקונגרס בטרם תיכנס לתוקף.