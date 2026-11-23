בעיר היוונית העתיקה לוקרי שבדרום איטליה, במאה השביעית לפני הספירה, הנהיג המחוקק זלוקוס כלל פשוט שנועד למנוע מהפוליטיקאים המקומיים להציף את העיר בחוקים מיותרים.

כפי שתיאר לימים הנואם האתונאי דמוסתנס, כל אזרח שביקש לעלות על הדוכן ולהציע חוק חדש או תיקון לחוק קיים, היה חייב להופיע מול אסיפת העם עם חבל תלייה כרוך סביב צווארו. אם האסיפה השתכנעה שהחוק באמת נחוץ והצביעה בעדו, החבל הוסר והחוק נכנס לתוקף. אך אם ההצעה נדחתה, היו מושכים בחבל ומוציאים את המציע להורג במקום. התוצאה, לפי דמוסתנס, הייתה מדהימה: במשך יותר ממאתיים שנה עבר בלוקרי חוק חדש אחד בלבד, והעיר נהנתה מיציבות משפטית נדירה.

אף אחד כמובן לא מציע להכניס חבלי תלייה למליאת הכנסת, אבל אם הכלל של זלוקוס היה חל בישראל, לא היה נשאר חבר כנסת אחד בחיים כבר בסוף השבוע הראשון למושב. אנחנו רגילים לחשוב שחבר כנסת חרוץ הוא מי שמגיש הכי הרבה הצעות חוק ומצטלם ליד הדוכן בכל שבוע עם יוזמה חדשה. אלא שהמציאות הפוכה לחלוטין: מכונת החקיקה הבלתי פוסקת של הכנסת לא מתקנת את המדינה, היא חונקת את האזרחים, מסרבלת את המשק והופכת את נבחרי הציבור ממפקחים על הממשלה ליצרני כותרות סדרתיים. כדי להחזיר את השפיות למשכן, חברי הכנסת צריכים להפסיק למדוד את עצמם לפי כמות החוקים שהם מוסיפים, ולהתחיל להתחרות על כמות החוקים שהם מבטלים.

לדוגמא, במהלך כהונת הכנסת ה-25 הונחו על שולחן הכנסת לא פחות מ-7,489 הצעות חוק, מתוכן 6,839 הצעות חוק פרטיות, שיא כל הזמנים. רק 2.8% מהצעות החוק הפרטיות הפכו בסופו של דבר לחוקים, ובסך הכל נוספו לספר החוקים הישראלי עוד 545 חוקים חדשים ומתקנים בכהונה אחת. כדי להבין עד כמה הטירוף הזה ייחודי לנו: בבית הנבחרים הבריטי מוגשות בממוצע רק 166 הצעות חוק פרטיות בשנה, בפרלמנט האוסטרלי מוגשות 114 הצעות בכל הכהונה, ובניו זילנד כ-30 עד 40 הצעות בלבד. אצלנו, בלי שום מחיר אישי או פוליטי, חברי הכנסת ממטירים אלפי הצעות חוק בכל שנה כאילו אין מחר.

כאן יעלה מיד טיעון הנגד הקלאסי, הגורס כי חקיקה מרובה היא הדרך של נבחרי הציבור להגן על האזרח הקטן, לפתור עוולות חדשות ולהגיב למציאות המשתנה. על פניו, יש בזה היגיון. אך במבחן המציאות, הטיעון הזה פשוט מתרסק. כפי שמראים הנתונים, כ-70% מהצעות החוק הפרטיות אפילו לא מגיעות לדיון מוקדם במליאה. הן לא באמת נועדו לשנות את החיים של אף אחד, אלא לשמש "הצהרות חוק" לצורך כותרת בעיתון או סרטון לרשתות החברתיות. ובינתיים, כל הצעה כזו שורפת שעות עבודה יקרות של עוזרים פרלמנטריים, יועצים משפטיים, נסחי חוקים ופקידי אוצר ומשפטים.

טיעון נגד נוסף שנשמע לא פעם הוא ש"חברי הכנסת נקראים הרשות המחוקקת, ואם הם יפסיקו לחוקק, מה בדיוק יהיה התפקיד שלהם?". אלא שזו טעות יסודית בהבנת הדמוקרטיה. תפקידה המרכזי של הכנסת אינו להמציא בכל בוקר איסור חדש על האזרחים, אלא לפקח על הממשלה, לבקר את השרים ולוודא שכספי המיסים שלנו לא מתבזבזים. בפועל, המרוץ המטורף אחרי הצעות חוק בא ישירות על חשבון הפיקוח. באותה כנסת ה-25 ששברה שיאים בהצעות חוק פרטיות, שיעור המענה של שרים לשאילתות של חברי כנסת צנח ל-64.7% בלבד (לעומת 85.4% בכנסת ה-20), והשימוש בהצעות לסדר היום הצטמצם בחדות. חברי הכנסת עסוקים כל כך בלהגיש חוקים שלא יעברו, שהם פשוט שכחו לבדוק מה הממשלה עושה עם הכסף שלנו.

אך הנזק הגדול ביותר של עודף החקיקה מתרחש דווקא כשהחוקים כן עוברים. ישנו מושג מוכר הנקרא "אפקט הקוברה", מושג שנולד בעקבות הסיפור המפורסם מהודו הבריטית, שבו השלטון רצה להקטין את מספר נחשי הקוברה בדלהי והציע פרס כספי על כל נחש מת, רק כדי לגלות שאנשים התחילו לגדל נחשים במיוחד בשביל הפרס, וכשהתוכנית בוטלה הם שחררו אותם לרחובות והבעיה רק החמירה. בדיוק כך פועלת חקיקת היתר בכנסת: חברי הכנסת מזהים בעיה נקודתית, שולפים חוק פופוליסטי בלי לחשוב שני צעדים קדימה, ומייצרים השלכות הרסניות שהופכות את המצב לגרוע יותר. תוסיפו לזה את העובדה שכל חוק חדש הוא כמעט תמיד בהגדרה צמצום של החירות האישית והעברת עוד כוח מיד האזרח ליד הפקיד, ותקבלו ספר חוקים תפוח שחונק עסקים קטנים, מבריח יזמות ומפרנס בעיקר עורכי דין.

בשביל לעצור את מכונת החקיקה גם אצלנו, לא צריך חבל תלייה, מספיק לאמץ חמישה כלים מעשיים שיחזירו את האחריות למליאה:

1. אחד נכנס, שניים יוצאים: כל משרד ממשלתי או הצעת חוק חדשה שמטילה חובה או רגולציה נוספת על האזרחים, תחייב ביטול מקביל של שני חוקים או תקנות קיימות בעלות או בהיקף דומה. כך שומרים על מאזן רגולטורי ומפחיתים בהדרגה את עומס החוקים. זה כבר עבד מצוין בעולם: בשנת 2001 אימץ מחוז בריטיש קולומביה שבקנדה את הכלל הזה, מחק יותר מ-157 אלף תקנות מיותרות, קיצץ את הנטל הרגולטורי ב-47%, והפך מכלכלה מדשדשת לאחת הכלכלות הצומחות ביותר בקנדה.

2. הערכת השפעות רגולציה (RIA) גם על הצעות חוק של חברי כנסת: לפני שחוק עולה להצבעה, הגוף היוזם מחויב לבצע בדיקת היתכנות וניתוח כלכלי-חברתי מקיף כדי לבחון אם הבעיה באמת דורשת חקיקה, או שאפשר לפתור אותה באמצעות אכיפה טובה יותר, הסברה או הסדרה עצמית של השוק. כיום המנגנון הזה קיים בישראל תחת הרשות לאסדרה רק על יוזמות ממשלתיות, ויש להחיל אותו גם על הצעות פרטיות של חברי כנסת. עם זאת, חשוב להעיר ביושר שגם המנגנון הזה הוא בעצמו סוג של רגולציה, ולכן חייבים לוודא שהרשות הזו באמת עושה את העבודה שלה ביעילות, ולא הופכת לעוד פקק בירוקרטי שרק מעכב חוקים נחוצים ויוצר בעצמו עודף רגולציה.

3. סעיפי שקיעה: עידוד חברי הכנסת להכניס מראש תאריך תפוגה מובנה לתוך חוקים שבהם הדבר מתאים ורצוי. בשיטה זו, החוק מתבטל אוטומטית לאחר תקופה מוגדרת של שלוש או חמש שנים, אלא אם הכנסת מחליטה להצביע במיוחד על הארכתו לאחר בחינה מחודשת של יעילותו. כך לא רק מונעים הצטברות של חוקים היסטוריים שכבר אינם רלוונטיים למציאות המשתנה, אלא גם מבטיחים שאם יתגלה במבחן המציאות שהחוק רק מקלקל וגורם יותר נזק מתועלת, הוא ייעלם מעצמו בלי צורך להיאבק כדי לבטל אותו.

4. מינימום חתימות נדרש להגשת הצעת חוק לדיון: במקום שכל חבר כנסת בודד יוכל להציף את המליאה באלפי "הצהרות חוק" שאין להן שום סיכוי לעבור, לקבוע דרישה לחתימה של מספר מינימלי גבוה של חברי כנסת כתנאי סף להעלאת הצעה לדיון. ברגע שיוזמה תדרוש גיוס תמיכה אמיתית מראש, רק הצעות רציניות יגיעו לשולחן הכנסת.

5. מבצעי "גיזום" וביטול חוקים מיושנים: להנהיג אחת לכמה שנים הליך יזום של סריקת ספר החוקים הקיים כדי לנקות אותו. זה כולל איחוד של עשרות חוקים קטנים ומפוזרים לחוק אחד ברור ופשוט, וביטול גורף של חוקים ותקנות שהשימוש בהם לא יעיל, או שלא נעשה בהם שום שימוש, במשך עשור או יותר.

אבל מעל כל הכלים הטכניים האלה, יש פתרון אחד שהוא החשוב מכולם, והוא נמצא בידיים שלנו, האזרחים. בסוף, פוליטיקאים מגיבים לתמריצים שאנחנו נותנים להם. כל עוד אנחנו מתלהבים מחבר כנסת שמנפנף בעוד הצעת חוק חדשה ומודדים אותו לפי כמות החוקים שהעביר, מכונת החקיקה לא תעצור. השינוי האמיתי יגיע ברגע שניתן פידבק חיובי, ברשתות ובקלפי, דווקא לחברי הכנסת שמבטלים הכי הרבה חוקים מיותרים ולא לאלו שמחוקקים הכי הרבה, ונדרוש מהם למלא את תפקידם האמיתי כפקחי הממשלה ולא רק כיצרני חוקים. כשנבחרי הציבור יבינו שביטול חוק רע ופיקוח הדוק על הממשלה מביאים להם יותר הערכה וקולות מאשר עוד חוק פופוליסטי, הם יעשו את העבודה לבד.

בשורה התחתונה, מדינה בריאה ומשגשגת אינה נמדדת בעובי של ספר החוקים שלה, אלא בחופש שהיא נותנת לאזרחיה ליזום, לעבוד ולחיות. בלוקרי העתיקה הבינו מזמן שאם אין שום מחיר על הצעת חוק מיותרת, הפוליטיקאים לא יפסיקו לחוקק לעולם. הגיע הזמן לעצור את שיטפון החקיקה בכנסת, להכניס משמעת ואחריות ליוזמות של נבחרי הציבור, ולהזכיר שאולי אין להם חבל על הצוואר, אבל יש להם את הפתק שלנו בקלפי.

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