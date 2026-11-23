לפי וואלה, ב-19.11 הודיעה המשטרה על מעצרו של תושב הצפון בחשד שתכנן לרצוח את אשתו על רקע סכסוך ביניהם. בחקירה, כך נמסר, התברר שהחשוד שיתף את ChatGPT בתוכניתו לפגוע בה.

בביתו נתפסו מכשירים אלקטרוניים, ובית משפט השלום בקריית שמונה האריך את מעצרו עד 22.11. את ההתכתבות לא ראיתי, והיא לא הובאה בדיווח. על חוזק החשד אין לי מה לומר. אני שואל שאלה אחרת: איך בית משפט צריך לקרוא שיחה כזו כשתונח לפניו.

"וידוי" היא מילה של כותרות. בדיני הראיות השאלה אינה למי אדם כתב, אלא מה כתב ומה מבקשים להוכיח בדבריו. אמירה אינה חדלה להיות הודיה רק משום שנכתבה לתוכנה ולא לחוקר. אבל פקודת הראיות עוסקת בהודיית נאשם "כי עבר עבירה", ותיאור של תוכנית לעתיד הוא דבר אחר. זו אמרה של חשוד שיש להוכיח, והתביעה תבקש ללמוד ממנה על כוונה.

לשיחה עם צ'אטבוט יש שני כותבים. חלק מהמילים הקליד המשתמש, וחלק ניסחה המערכת, שבנויה להמשיך את מה שהתבקשה ולהשלים פרטים. תחילה צריך לבסס שהחשוד הוא שהפעיל את החשבון וכתב את ההודעות המיוחסות לו, ולברר מה מקור התיעוד ואם הוא שלם. חשבון או מכשיר המשויכים אליו אינם מוכיחים לבדם שהוא כתב כל הודעה. לאחר מכן יש להבחין בין דבריו לבין תשובות המערכת, ולבחון מה ביקש, כיצד הגיב ואילו הצעות אימץ.

דוגמה היפותטית, שאינה תיאור של התיק הזה: משתמש אחד מקליד בעצמו מתי אשתו חוזרת מהעבודה, באיזו דרך ובאיזה אמצעי, ושואל איך לא להיתפס. משתמש אחר כותב בכעס "אני אהרוג אותה", מקבל מהמערכת תרחיש מפורט ומשיב "אולי". בשני צילומי המסך מופיעה תוכנית מפורטת. בראשון הוא כתב אותה. בשני כתבה אותה התוכנה, והוא השיב במילה אחת. אלא שאורך התשובה אינו המבחן. גם "אולי" יכולה, לפי ההקשר, ללמד שהוא אימץ את התרחיש, ויכולה גם להיות היסוס או המשך של שיחה שלא הוצגה.

ההבחנות האלה חשובות כבר בדיון המעצר, גם כשהרף הראייתי נמוך יותר והשופט רשאי להסתמך על ראיות שאינן קבילות במשפט. אם פרטי התוכנית נוצרו בידי המערכת, הדבר עשוי להשפיע כבר על החשד הסביר ועל הערכת המסוכנות. המשטרה צריכה לברר דיווח על סכנה לחיים בלי דיחוי. מעצר מחייב בכל מקרה חשד סביר לעבירה שאינה חטא, עילת מעצר ובחינת חלופה שפגיעתה פחותה. המסוכנות באה בנוסף לחשד לעבירה ולא במקומו.

אין בכך כדי לומר שהתכתבות כזו חסרת ערך. היא יכולה לתעד תכנון ממשי, בפירוט שעד אנושי מתקשה לשחזר: שאלות על שעות ועל כלים, ניסוחים שחוזרים לאורך ימים, פרטים שרק המתכנן יודע. כשהיא מתיישבת עם ראיות אחרות, כמו חיפושים ברשת, רכישות או תנועות, היא יכולה לחזק אותן מאוד. בדיוק משום כך צריך לקרוא אותה נכון. מנגד, עצם תיאורה של תוכנית בצ'אט אינו מוכיח שהתקיימו יסודות עבירה. ניסיון לפי חוק העונשין דורש, בין היתר, מעשה "שאין בו הכנה בלבד", ומעשה כזה יכול להיות גם דיגיטלי. השאלה היא מה נעשה, לא באיזה מדיום.

מה צריך להציג? לדעתי, לא כל שיחה שהמשתמש ניהל אי פעם עם המערכת, אלא את ההקשר הדרוש להבנת הקטע: מה נשאל לפניו, מה ענתה המערכת ומה השיב המשתמש אחר כך. צריך גם לברר מה נשמר ומה חסר, למשל הודעות שנמחקו או נערכו, ולהעריך מה החסר עשוי לשנות. דרישה גורפת לכל ההיסטוריה הייתה מתנגשת בעיקרון שהחוק עצמו מציב, שלא לפגוע בפרטיות מעבר לנדרש.

חדירה לחומר מחשב היא חיפוש לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), ולפי לשון הפקודה היא טעונה צו שופט המפרט את מטרות החיפוש ואת תנאיו, שלא יפגעו בפרטיות מעבר לנדרש. בפסק דין של בית המשפט העליון מאוגוסט 2025 נקבע שאין למשטרה סמכות לחפש בחומר מחשב על סמך הסכמת הנחקר בלבד, אבל ביטול הוראות הנוהל נדחה ב-18 חודשים. בתקופת המעבר, שעודנה חלה, על המשטרה לפעול לפי הוראות הנוהל המתוקנות, שנועדו להבטיח שההסכמה תהיה מדעת. אם השיחה תופק משרתי החברה ותוגש כרשומה מוסדית, ייבחנו גם תנאי פקודת הראיות לעניין רשומה כזו. אלא שהוכחה שהרישום אמין אינה הוכחה למה שהמשתמש התכוון אליו.

כשהשיחה תוגש לבית המשפט, לא יספיק להראות שהיא נשמרה כראוי. צריך יהיה לבסס מי כתב את ההודעות, להציג את ההקשר הדרוש ולברר מה המשתמש ביקש ומה אימץ מתשובות המערכת. אלה שאלות נפרדות מהשאלה אם הוכחו יסודות העבירה. לדעתי, כשהמכונה מוסיפה פרטים לתוכנית, עצם הופעתם על המסך אינה הופכת אותם לדבריו או לכוונתו של האדם שמולה.

לירן אוחיון הוא עורך דין ודוקטור למשפטים מאוניברסיטת חיפה. עוסק בדיני ראיות ובראיות דיגיטליות; מייסד כתב העת ד"רציו ועורכו.