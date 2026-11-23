קָטֹנְתִּי. במסגרת סדרות החינוך הרבות שמעבירים אותנו האבות והאימהות בפרשיות השבוע, מעביר אותנו האב השלישי יעקב סדרת חינוך מקיפה, מדהימה ומרתקת, רלוונטית לשעתה ולדורות.

סדרת החינוך הזו כוללת בתוכה רק מילה אחת- 'קָטֹנְתִּי'.

בעולמנו רווי היצרים הכוחניות והאגו, המילה הזו נראית ונשמעת קצת אנכרוניסטית. במציאות חיים שבה כל אחד מנסה לנפח את החזה ולהוכיח כמה הוא הכי טוב הכי גדול הכי חכם והכי עשיר, המילה הזו נתפסת לכאורה כממש לא רלוונטית, ואף על פי כן- זו מילת הקוד של האדם להתנהלות ראויה בחייו, התנהלות שתבטיח לו איכות חיים, איזון נפשי, והשקפת עולם בריאה אמונית ופרופורציונאלית.

כמה אמת, עוצמה וגודל יש במילה אחת קטנה- קָטֹנְתִּי.

בשיא המתח, עשרים שנה אחרי הבריחה והניתוק מהבית, כאשר יעקב עושה בחששות גדולים את דרכו חזרה הביתה, מופיעים השליחים ששלח ומבשרים ליעקב את הבשורה ממנה חשש יותר מכל, בשורה הרודפת אותו כבר שני עשורים: "וַיָּשֻׁבוּ הַמַּלְאָכִים אֶל יַעֲקֹב לֵאמֹר בָּאנוּ אֶל אָחִיךָ אֶל עֵשָׂו וְגַם הֹלֵךְ לִקְרָאתְךָ וְאַרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ עִמּוֹ".

יעקב אומנם נושא עימו הבטחה של הקב"ה 'וְאַתָּה אָמַרְתָּ הֵיטֵב אֵיטִיב עִמָּךְ וְשַׂמְתִּי אֶת זַרְעֲךָ כְּחוֹל הַיָּם אֲשֶׁר לֹא יִסָּפֵר מֵרֹב', אך מה כוחה של הבטחה, כמו שהחבר'ה אומרים בסלנג, שהיא 'על הקרח' כאשר מולך צועדים ארבע מאות איש, מונהגים בידי אדם שכבר אמר בעבר בדיוק מה כוונתו לעשות לאחיו יעקב: "וַיִּשְׂטֹם עֵשָׂו אֶת יַעֲקֹב עַל הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בֵּרֲכוֹ אָבִיו. וַיֹּאמֶר עֵשָׂו בְּלִבּוֹ יִקְרְבוּ יְמֵי אֵבֶל אָבִי וְאַהַרְגָה אֶת יַעֲקֹב אָחִי".

ברגע הדרמטי הזה, כשכל משפחתו אשר בנה בחרן מאחוריו, וכל צבאו של אחיו לפניו, פונה יעקב לקב"ה ואומר את מילת הסוד והקוד לדורו ולדורות עולם- 'קָטֹנְתִּי'.

כמה המילה הזו חסרה בעולמנו, רווי האגו, הכוחנות, הנהנתנות, הדעתנות והשחצנות. מערכות שלמות קורסות, כי תאי אגו סרטניים מתפשטים ומחלחלים לתוכן, הורסים כל חלקה טובה, ומותירים אחריהן איי חורבות.

מול כל גלי האגו הללו, ניצבת מילה אחת, שכל כך חסרה במחוזותינו, ובעת הזו שבעתיים- קָטֹנְתִּי.

במסכת יומא [דף ל"ח], משמיע בן עזאי מילים נוקבות, שיש בהן מתווה לחיים נטולי אגו, ומלאי קָטֹנְתִּי: "בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימה".

במילים ישראליות פשוטות אומר בן עזאי את האמת הנוקבת ללא כחל וסרק- בן אדם, תירגע. תתנקה מהאגו ומהמחשבה שאתה מנהל את העולם, ורק אתה צודק, ומבלעדיך כדור הארץ יחדל לתפקד, וחושך יבוא על פני תהום.

תירגע. "בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך". איפה שהקב"ה רוצה שתהיה-

שם תהיה- בשמך יקראוך. ועל איזה כיסא שהוא רוצה שתשב- שם יושיבוך.

אלא שכדי להגיע לתובנה הזו, יש צורך לצאת אל החיים מתוך מילה אחת מקדימה, שהיא סיסמת הכניסה לחיים של 'בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך'.

למילה הזו קוראים- 'קָטֹנְתִּי'. ומי שיודע לחיות על פיה, הוא הגדול האמיתי.

אדם שהנחת היסוד שלו ונקודת המבט שלו לחיים נובעת מהמילה הזו- 'קָטֹנְתִּי', מבין שכל מה שיש לו זו מתנת חינם עליה הוא צריך להודות בכל רגע, ששום דבר לא 'מגיע' לו, וששום דבר בחיים איננו מובן מאליו - "כִּי מִמְּךָ הַכֹּל וּמִיָּדְךָ נָתַנּוּ לָךְ" [דברי הימים א' כ"ט].

יעקב אבינו מפקיד בידינו את סוד החיים למשך השנים בהם אנו חיים על פני האדמה.

אפשר לגשת אל החיים בגישה שחצנית וכוחנית של 'מגיע לי', ו'זכותי', ו'קטן עליי', ו'למה מי אתה' גישה שנובעת משיכרון כוח ואגו נפוח, של מי שחושב שהכל מגיע לו, ושהוא יודע הכל, ואם הוא לא יודע או מבין משהו אזי החיסרון הוא במשהו הזה ולא בו עצמו, ואפשר לגשת אל החיים בגישה של 'קָטֹנְתִּי', גישה שכולה ענווה, בריאות נפשית, הכרת הטוב, והודאה על היש.

קָטֹנְתִּי אין פירושו אדישות, ויתור, עייפות ייאוש או חידלון. בדיוק ההיפך. קָטֹנְתִּי זו מילה מלאת עוצמה ועשייה, זו מילה ממוקדת ששמה אותך על המקום הכי מדויק ממנו יוצאים למצעד החיים שלנו. מקום של עוז וענווה, מקום שמבין ומכיר בכוחות האדירים האצורים באדם, ובו זמנית מודע לאפסותו ולהיותו כחרס הנשבר כאבק פורח וכחלום יעוף.

לפני המפגש ההיסטורי והדרמטי עם עשיו הכוחני והשחצני, האנטי תזה ל 'קָטֹנְתִּי', מפגש בין שתי מהויות שונות וסותרות זו את זו, ובין שני כוחות קוסמיים ורוחניים הניצבים בשני צידי המתרס האנושי והרוחני, נותר יעקב לבדו- "וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלוֹת הַשָּׁחַר", ומלמד את העולם כולו ואת בניו אחריו כי סוד ההישרדות, האמונה והניצחון נובע ממילה אחת קטנה עוצמתית שיש בה הכל - 'קָטֹנְתִּי'.