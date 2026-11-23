חברת התעופה אמירייטס מאיחוד האמירויות היא חברת התעופה הטובה בעולם לשנת 2027, כך עולה מדירוג חדש שפרסם מגזין TIME האמריקני בשיתוף חברת המחקר סטטיסטה (Statista).

הדירוג, שמתפרסם לראשונה, מבוסס על חוות דעת של נוסעים מרחבי העולם ועל ניתוח נתונים של יותר מ־30 מיליון טיסות. אחת התוצאות הבולטות בו: אף חברת תעופה אירופית לא הצליחה להיכנס לעשירייה הראשונה.

במקום הראשון ניצבת אמירייטס, שבסיסה בדובאי, ואחריה קטאר איירווייז במקום השני ואייר ניו זילנד בשלישי. סינגפור איירליינס הגיעה למקום הרביעי וקתאי פסיפיק מהונג קונג לחמישי. את העשירייה משלימות דלתא איירליינס האמריקנית במקום השישי, סאות' אפריקן איירווייז במקום השביעי, צ'יינה סאות'רן במקום השמיני, אייר צ'יינה במקום התשיעי ואמריקן איירליינס במקום העשירי.

כדי לקבוע את הדירוג, ביקשו החוקרים מנוסעים לדרג חברות תעופה שבהן טסו בשלוש השנים האחרונות. בין היתר נבדקו נוחות המושבים, איכות השירות, האוכל והשתייה, מערכות הבידור, התמורה למחיר והתאמת השירות למשפחות. לצד חוות הדעת נותחו נתוני טיסות שנאספו בין יולי 2025 ליוני 2026, ובהם עמידה בלוחות זמנים ושיעורי ביטולים.

אמירייטס לא הסתפקה בזכייה בדירוג הכללי, אלא הגיעה למקום הראשון גם בקטגוריות התמורה למחיר ונסיעות העסקים. נשיא החברה, טים קלארק, אמר בעקבות פרסום התוצאות כי החברה ממשיכה להשקיע בשיפור השירות וחוויית הטיסה, והודה לעובדיה על חלקם בהישג.

הפתעה נוספת נרשמה בדירוג החברות האירופיות. טורקיש איירליינס הייתה הראשונה מביניהן, אך הגיעה רק למקום ה־14 בעולם. אחריה דורגו פינאייר הפינית במקום ה־15, חברת LOT הפולנית במקום ה־16 ובריטיש איירווייז במקום ה־17. איבריה הספרדית הגיעה למקום ה־24.

עם זאת, בדירוגים הנפרדים נרשמו הישגים לחברות אירופיות. ריינאייר זכתה במקום הראשון בקטגוריית האמינות, שהתבססה על נתוני הפעילות של חברות התעופה, ואילו וירג'ין אטלנטיק נבחרה לחברה המובילה בטיסות ארוכות.

חברת התעופה אמירייטס מאיחוד האמירויות היא חברת התעופה הטובה בעולם לשנת 2027, כך עולה מדירוג חדש שפרסם מגזין TIME האמריקני בשיתוף חברת המחקר סטטיסטה (Statista). הדירוג, שמתפרסם לראשונה, מבוסס על חוות דעת של נוסעים מרחבי העולם ועל ניתוח נתונים של יותר מ־30 מיליון טיסות. אחת התוצאות הבולטות בו: אף חברת תעופה אירופית לא הצליחה להיכנס לעשירייה הראשונה.

במקום הראשון ניצבת אמירייטס, שבסיסה בדובאי, ואחריה קטאר איירווייז במקום השני ואייר ניו זילנד בשלישי. סינגפור איירליינס הגיעה למקום הרביעי וקתאי פסיפיק מהונג קונג לחמישי. את העשירייה משלימות דלתא איירליינס האמריקנית במקום השישי, סאות' אפריקן איירווייז במקום השביעי, צ'יינה סאות'רן במקום השמיני, אייר צ'יינה במקום התשיעי ואמריקן איירליינס במקום העשירי.

כדי לקבוע את הדירוג, ביקשו החוקרים מנוסעים לדרג חברות תעופה שבהן טסו בשלוש השנים האחרונות. בין היתר נבדקו נוחות המושבים, איכות השירות, האוכל והשתייה, מערכות הבידור, התמורה למחיר והתאמת השירות למשפחות. לצד חוות הדעת נותחו נתוני טיסות שנאספו בין יולי 2025 ליוני 2026, ובהם עמידה בלוחות זמנים ושיעורי ביטולים.

אמירייטס לא הסתפקה בזכייה בדירוג הכללי, אלא הגיעה למקום הראשון גם בקטגוריות התמורה למחיר ונסיעות העסקים. נשיא החברה, טים קלארק, אמר בעקבות פרסום התוצאות כי החברה ממשיכה להשקיע בשיפור השירות וחוויית הטיסה, והודה לעובדיה על חלקם בהישג.

הפתעה נוספת נרשמה בדירוג החברות האירופיות. טורקיש איירליינס הייתה הראשונה מביניהן, אך הגיעה רק למקום ה־14 בעולם. אחריה דורגו פינאייר הפינית במקום ה־15, חברת LOT הפולנית במקום ה־16 ובריטיש איירווייז במקום ה־17. איבריה הספרדית הגיעה למקום ה־24.

עם זאת, בדירוגים הנפרדים נרשמו הישגים לחברות אירופיות. ריינאייר זכתה במקום הראשון בקטגוריית האמינות, שהתבססה על נתוני הפעילות של חברות התעופה, ואילו וירג'ין אטלנטיק נבחרה לחברה המובילה בטיסות ארוכות. אל על אינה מופיעה ברשימת 25 החברות המובילות בדירוג הכללי שפורסם.