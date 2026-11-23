פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד עבדאללה ג'מג'ום, בן 22 מבית חנינא שבמזרח ירושלים, בגין תכנון פיגוע התאבדות בהר הבית וסיוע לחברו בהכנות לייצור מטען חבלה לצורך פיגוע טרור.

על פי כתב האישום, ג'מג'ום, סטודנט בשנה האחרונה ללימודי רוקחות באוניברסיטת אל-קודס באבו דיס, שעבד במקביל כעוזר רוקח בבתי מרקחת של קופת החולים כללית בירושלים, עבר בשנים האחרונות תהליך של הקצנה דתית ואידאולוגית.

כתב האישום המלא

לפי המתואר, הנאשם נהג להגיע למסגד אל-דעווה בבית חנינא, שם השתתף יחד עם צעירים נוספים בשיעורי ג'יהאד שהעביר אדם בשם מאלכ נשאשיבי.

במהלך השיעורים, כך נטען, עודד נשאשיבי את המשתתפים לבצע פיגועי התאבדות ולרצוח יהודים. בין היתר אמר להם כי "טוב מאד לבצע פיגוע התאבדות לפי הדת" וכי עליהם "לבצע פעולות התאבדות ולהרוג כמות גדולה".

לפי האישום השני, בהשפעת השיעורים החליט ג'מג'ום במהלך השנה שקדמה למעצרו לבצע פיגוע התאבדות בהר הבית, במטרה להרוג יהודים ואחרים שאותם הגדיר ככופרים, העולים להר הבית, ולהרתיע יהודים מהמשך העלייה למקום.

כחלק מההכנות לתוכנית, כך נטען, הוריד הנאשם למחשבו ספר העוסק בהכנת מטעני נפץ וספר נוסף בנושא ייצור רעל, והחל ללמוד מהם.

בנוסף, כחודשיים לפני מעצרו, התאמן באומנויות לחימה במועדון MMA בעיסאוויה יחד עם שניים מחבריו. על פי כתב האישום, האימונים נועדו להכין אותו מבחינה גופנית לביצוע הפיגוע, ולאפשר לו להימלט או לתקוף את מי שינסה לעצור אותו אם לא יצליח לממש את תוכניתו.

האישום הראשון מתאר קשר נוסף שבו היה מעורב הנאשם, יחד עם מוחמד חסן שלבי, סטודנט לרוקחות שלמד שנה מתחתיו באותה אוניברסיטה.

על פי כתב האישום, שלבי נהג להציג לג'מג'ום סרטוני מלחמה והוצאות להורג של דאע"ש, ושיתף אותו ברצונו לבצע פיגוע התאבדות שבו ייהרגו יהודים ואנשי כוחות הביטחון.

בהמשך פנה שלבי לנאשם וביקש להיעזר בידע המקצועי שלו בתחום הכימיה לצורך הכנת חומרי נפץ. ג'מג'ום, כך נטען, הסכים לסייע לו והשיב לשאלותיו בהתאם לידיעותיו.

בכתב האישום צוין כי הנאשם התעניין גם בדמותו של יחיא עיאש, שכונה "המהנדס" ושימש מתכנן מטעני חבלה ופיגועים בחמאס.

כשנה לפני מעצרו נסעו השניים, יחד עם שני אנשים נוספים, לחנות ברמאללה, שם רכש שלבי חומרים כימיים לצורך ניסויים בהכנת חומרי נפץ.

לפי כתב האישום, ג'מג'ום הצטרף לנסיעה כדי לסייע לשלבי ולהפחית את החשד שעלול להתעורר סביב הרכישה. הוא עצמו רכש בקבוקי זכוכית להכנת בושם, במטרה להרחיק ממנו חשדות.

כחצי שנה לפני המעצר סיפר שלבי לנאשם כי החל לערוך ניסויים בחומרים שרכש, במטרה להכין פצצה לפיגוע שתכנן.

ג'מג'ום נעצר ב-13 באוקטובר 2026, ומאז הוא נתון במעצר. כתב האישום מייחס לו שתי עבירות לפי חוק המאבק בטרור: קשירת קשר לפעולה בנשק למטרות טרור, ואימונים או הדרכה למטרות טרור.