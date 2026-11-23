היועץ האסטרטגי משה קלוגהפט התייחס בתכנית פגוש את העיתונות לוויכוח סביב שילובן של מפלגות ערביות בקואליציה, ודחה את הטענה שלפיה התנגדות לשותפות פוליטית עם חברי כנסת מסוימים נובעת בהכרח מגזענות.

לדבריו, השאלה אינה מוצאו של נבחר הציבור, אלא העמדות שהוא מביע ביחס לחמאס, לשהידים ולזהותה של מדינת ישראל. "כל פעם שאנחנו מדברים על ערבי שהוא לא יכול לשהות בקואליציה, אז אומרים שזה גזענות", אמר קלוגהפט. "אז סליחה, ממש לא מעניין אותי יהודי, ערבי, צ'רקסי או נוצרי, שאומר שחמאס הוא לא ארגון טרור".

הוא הוסיף כי התנגדותו נוגעת גם למי שמשבח שהידים או משמיע אמירות שלפיהן הפלסטינים, בניגוד ליהודים, הם בעלי הארץ.

כאשר נשאל אם בעיניו כל חברי הכנסת הערבים תומכי טרור, השיב קלוגהפט בשלילה נחרצת: "ממש לא". בהמשך התייחס לוויכוח הפוליטי סביב האפשרות להסתמך על מפלגות ערביות לצורך הקמת ממשלה, וטען כי יש לבחון את עמדותיהם של נבחרי הציבור ולא להסתפק בסיסמאות ובהאשמות הדדיות.

קלוגהפט הזכיר גם את יו"ר רע"ם, מנסור עבאס, ואמר כי עבאס הגדיר את עצמו כפלסטיני מעל דוכן הכנסת. לדבריו, להגדרה הלאומית הזאת יש משקל בשאלה אם ראוי שאותו נבחר ציבור יהיה שותף לקבלת החלטות מסוימות.

בהמשך השיחה נשאל קלוגהפט אם חבר כנסת מטעם רע"ם יכול לכהן כשר הביטחון. תשובתו הייתה חד־משמעית: "לא". עם זאת, הוא הבהיר כי אין בכך כדי לשלול את זכותו לכהן בכנסת: "חבר כנסת מרע"ם לא יכול להיות שר ביטחון, אבל הוא בהחלט יכול להיות חבר כנסת".

קלוגהפט חזר על הצורך להבחין בין עצם הייצוג של אזרחים ערבים בכנסת לבין השאלה מי יכול להיות שותף בקואליציה ובקבלת החלטות ביטחוניות. לדבריו, הדיון צריך להתמקד בעמדות ובאמירות של נבחרי הציבור, ולא בהשתייכותם הלאומית או הדתית.