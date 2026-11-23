מהומה בכנסת: משפחות שכולות נותרו בחוץ

מהומה פרצה היום (שני) בכנסת במהלך דיון שעסק בביטול החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, לאחר שנציגי משפחות שכולות לא הורשו בתחילה להיכנס לאולם ובהמשך נתקלו בהתנגדות לבקשתם לדבר בפני חברי הכנסת.

העימות הראשון התפתח כאשר משפחות שכולות ביקשו להיכנס לדיון, וחברי כנסת תהו מדוע הן נותרות מחוץ לאולם. יו"ר הדיון באותה עת, ח"כ רועי פולקמן, השיב לאחד מחברי הכנסת: "אמרתי שכן רק בהמשך".

ח"כ דוד פטר תקף את ההחלטה ואמר: "אתה מקים ועדה עם מנסור עבאס ומשאיר משפחות שכולות בחוץ, מה זה הדבר הזה? יש לנו חוב דמים כלפיהם. חבל שצריך להילחם על זה".

בעקבות המחאה הורה פולקמן לאפשר לנציגי המשפחות להיכנס לאולם. הוא הסביר כי ביקש להקדיש תחילה זמן לדיון בין חברי הכנסת, אולם ההסבר לא הניח את דעתם של חברי הוועדה. "למה אתה משאיר אותם בחוץ?", הטיח בו ח"כ שמחה רוטמן.

מהומה בכנסת: "בעלי נהרג; אתם מעדיפים תומכי טרור"

בהמשך התפתח עימות נוסף בין חברי הכנסת, לאחר שח"כ עמרי רונן, המזוהה עם תנועת "אחים לנשק", האשים את חברי הקואליציה כי גם בתקופות שבהן ניהלו דיונים בוועדות מנעו ממשפחות שכולות להשתתף.

חברי הקואליציה דחו את הטענה ואמרו כי בדיונים שניהלו ניתנה למשפחות השכולות אפשרות להשמיע את דבריהן. במהלך חילופי הדברים הטיחו חברי כנסת ברונן את הכינוי "סרבן בזוי".

ח"כ טלי גוטליב תקפה אותו ואמרה: "אתה נציג אחים לנשק לא קיבלת זכות דיבור כי לא נשכח ולא נסלח את דבריך שלא להתייצב".

במהלך הדיון הוכנסו לאולם גם נציגי משפחות שכולות מ"מועצת אוקטובר", הפועלות להקמת ועדת חקירה.

בהמשך התעוררה מחלוקת נוספת סביב השתתפותן של משפחות שכולות המתנגדות להקמת ועדת חקירה. בני המשפחות ביקשו להיכנס לדיון, אך נענו בסירוב. פולקמן הסביר כי מדובר בדיון הסגור לקהל, אולם חברי כנסת מחו על ההחלטה והזהירו כי מדובר ב"תקדים מסוכן".

בהמשך עברה ניהול הדיון לח"כ אפרת רייטן, שהבהירה כי תחילה תינתן זכות הדיבור לחברי הכנסת ותתקיים הצבעה, ורק לאחר מכן יוכלו יתר המשתתפים לדבר.

חברי כנסת מהקואליציה ביקשו לשנות את סדר הדברים ולאפשר למשפחות השכולות להשמיע את דבריהן לפני ההצבעה. "למה סתימת פיות?", שאל ח"כ דוד פטר.

כמה מחברי הכנסת אף ביקשו להעביר את זכות הדיבור שהוקצתה להם לנציגי המשפחות השכולות, אך המחלוקת נמשכה והדיון הידרדר שוב לחילופי דברים קולניים.

במהלך העימות פנה ח"כ אלמוג כהן לעבר רייטן וקרא: "תפסיקי לדרוס משפחות שכולות".

צילום: Yonatan Sindel/Flash90 צילום: Yonatan Sindel/Flash90 צילום: Yonatan Sindel/Flash90 צילום: Yonatan Sindel/Flash90

בתוך כך, תנועת רגבים שיגרה מכתב דחוף ליו"ר הכנסת מתן כהנא וליועצת המשפטית לכנסת שגית אפק, בעקבות מניעת כניסתם של נציגי התנועה לדיון בוועדה המיוחדת לענייני חוק השפיטה, בניהולה של ח"כ אפרת רייטן.

לטענת התנועה, נציגיה נרשמו מראש לדיון, אך הבוקר נחסמה כניסתם לאולם יחד עם נציגים נוספים של ארגוני החברה האזרחית.

"מדובר בפגיעה חמורה בשקיפות ובשלל זכויות הציבור והפרט", נכתב בפנייה, שבה התבקש יו"ר הכנסת להתערב בדחיפות ולאפשר את השתתפות הנציגים.

בתנועה תקפו את רייטן: "שנים שאנחנו פעילים בזירה האזרחית ונמצאים בדיוני ועדות הכנסת, ודווקא חברת כנסת ממפלגת הדמוקרטים חוסמת ומשתיקה את ארגוני החברה האזרחית. בפעם האחרונה שבדקנו במילון, דמוקרטיה לא כוללת רמיסה והשתקה של קולות החברה האזרחית".