מה קורה כששני אנשים מתאהבים זה בזה, אבל את הודעות האהבה שלהם כותבת בינה מלאכותית? אבינועם הרש, הכותב במסגרת פרויקט 252, מעלה בטור חדש שאלה על מקומה של הבינה המלאכותית בעולם הזוגיות, ומזהיר מפני מצב שבו הרצון לקבל החלטות נכונות גורם לאנשים להתרחק דווקא מהרגשות שלהם.

"'אני מתגעגע אלייך', הוא כתב. שקר. הבוט שלו כתב. 'גם אני, אהוב שלי', היא ענתה. עוד שקר. הבוט שלה ענה", מתאר הרש בפתיחת הטור. "שני אנשים מנהלים מערכת יחסים. מהמם. העניין הוא שבעצם היחידים שלא משתתפים במערכת היחסים הזו הם שני האנשים האלו".

הרש אינו שולל את היתרונות של שימוש בבינה מלאכותית. לדבריו, היא יכולה לסייע בזיהוי דפוסים בעייתיים, בהצבת גבולות ובמניעת החלטות פזיזות. אלא שלטענתו, הבעיה מתחילה כאשר ההתייעצות עם האלגוריתם מחליפה את שיקול הדעת האישי ואת היכולת להקשיב ללב.

"מרוב שאנחנו רוצים לקבל החלטות נכונות, שכחנו שלאהבה אין תמיד תשובה נכונה", הוא כותב. לדבריו, אנשים כבר אינם מסתפקים בבקשת עזרה בניסוח הודעה, אלא פונים לבינה המלאכותית כדי לברר אם הם מאוהבים, אם האדם שמולם מתאים להם, מתי כדאי להתרחק ואפילו כיצד נכון לנהל מריבה.

הרש מתאר את הפער שנוצר בין הרגש לבין ההמלצות שמספקת הטכנולוגיה: "הבטן אומרת להתקרב. הבוט ממליץ להמתין. הלב רוצה לשלוח 'התגעגעתי'. הבוט מציע ניסוח מאוזן יותר, שלא יחשוף פגיעות מוקדמת". לדבריו, הניסיון להימנע מטעויות עלול לגרום לאנשים לוותר על הספונטניות ועל הנכונות לחשוף רגשות.

אחת הסכנות שעליהן הוא מצביע היא האפשרות להתאהב בדמות שנוצרה באמצעות ניסוחים של בינה מלאכותית, ולא באדם עצמו. הוא מתאר מצב שבו אישה משוכנעת שמצאה גבר רגיש שיודע בדיוק מה לומר, בעוד הגבר בטוח שפגש אישה שמבינה אותו לחלוטין. אלא שכאשר השניים ייפגשו ללא מסכים, הם עלולים לגלות פער בין ההתכתבות לבין התקשורת האמיתית.

"פתאום יתברר שהם התאהבו בגרסה משופרת של אדם שמעולם לא היה שם", כותב הרש. בהמשך הוא מתאר תרחיש שבו כל אחד מבני הזוג מעביר את הודעות האחר לניתוח של הבוט שלו, עד שנוצרת מערכת יחסים שבה שני האלגוריתמים הם שמנהלים בפועל את השיחה.

לדבריו, דווקא הטעויות, המבוכה וחוסר הוודאות הם חלק בלתי נפרד מהקשר האנושי. "רומנטיקה מתחילה דווקא במקום שבו אנחנו מעזים להיות קצת לא מחושבים. להגיד משהו טיפשי. להתגעגע מוקדם מדי. להסתכן בדחייה. להישאר בלי לדעת מה יקרה".

הרש מדגיש כי אפשר להיעזר בבינה מלאכותית כדי להבין טוב יותר את האדם שמולנו, אך לא לתת לה להחליף את החוויה הרגשית עצמה. "אפשר להשתמש בבינה מלאכותית כדי להבין טוב יותר את מי שמולנו. אבל אסור לתת לה להרגיש במקומנו", הוא כותב.

את המסר המרכזי שלו הוא מנסח במשפט: "אהבה היא לא בעיה שצריך לפתור. אהבה, היא סיכון שצריך להסכים לקחת".

אבינועם הרש מעביר סדנאות חוסן מנטלי למבקשי זוגיות וכותב במסגרת פרויקט 252, קהילה למציאת זוגיות בציבור הדתי, המקיימת שיעור שבועי בימי רביעי בערב בהשתתפות מאמנים ואנשי מקצוע.

פרויקט 252 הוא קהילה למציאת זוגיות בציבור הדתי, עם שיעור שבועי בכל יום רביעי בערב מפי מאמנים ואנשי מקצוע. פרטים והצטרפות באתר פרויקט 252.