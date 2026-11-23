אברהם יצחק - שחרר

הזמר והיוצר אברהם יצחק משחרר היום (שני) את הסינגל החדש "שחרר", הרביעי מתוך אלבום הבכורה שלו שצפוי לצאת בקרוב. השיר עוסק באמונה, בהשתדלות וביכולת להרפות מהצורך לשלוט בכל פרט בחיים.

את השיר כתב והלחין יצחק בעקבות חוויה קשה שעבר אדם הקרוב ללבו. לדבריו, אותו אדם, שהיה רגיל לנהל ולתכנן כל פרט בחייו, נקלע למציאות שהמחישה לו עד כמה השליטה האנושית מוגבלת.

החוויה הזו קיבלה ביטוי במילות השיר, ובמיוחד בשורה: "שחרר את השליטה, מציאות נתנה לה בעיטה".

"את 'שחרר' כתבתי מתוך החוויה שאדם קרוב מאוד ללבי שיתף איתי. זה טוב וחשוב לקחת אחריות, אבל צריך לזכור שזו רק השתדלות, ושמי שמוביל באמת הוא הבורא", מספר אברהם יצחק.

לדבריו, המסר המרכזי של השיר מתמצה במשפט אחד: "השורה שהכי מדברת אליי בשיר היא 'שב קצת מאחורה, הוא נוהג, אתה רגוע'. זה בעצם כל המסר".