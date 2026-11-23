צור קלינמן, תלמיד ישיבת הגולן שנפצע באורח קשה במהלך הלחימה ברפיח, נישא לבחירת לבו מוריה, שאותה הכיר ביום השנה לפציעתו.

במהלך החופה נשאה אמו, שרית קלינמן, דברים מרגשים על הדרך שעברה המשפחה מאז הפציעה, על השיקום הממושך ועל החברים שנפלו בקרבות.

"ביום מיוחד זה, מתחת לחופה, ברגעים הכי קדושים שיכולים להיות, אני עושה משהו שלא האמנתי שיקרה בחתונות של הילדים שלנו: עומדת ומדברת לפני כולכם מתחת לחופה", פתחה האם.

"אבל יש לנו בן גיבור שעומד כאן ומתחתן עם בחירת ליבו, מוריה האהובה שלנו, אותה הכיר, כמה סמלי, ביום השנה לפציעה שלו".

האם תיארה את ההתמודדות של בנה מאז שנפצע ואת כוחות הנפש שהפגין לאורך תהליך ההחלמה: "צורי שלנו הוא גיבור. בשטח הוא הוגדר 'פצוע קשה', והוא מהרגע הראשון הראה כמה חיוך ושמחה יכולים להשפיע על הריפוי".

בהמשך הודתה לקדוש ברוך הוא ולצוותים הרפואיים שליוו את המשפחה לאורך הדרך, החל מהאשפוז בבית החולים סורוקה, דרך השיקום בתל השומר ועד להמשך הטיפול במרכז השיקום באריאל.

"ביום זה אני רוצה להגיד תודה בראש ובראשונה לקב"ה, שרק ורק בזכותו אנחנו עומדים פה היום", אמרה.

אחד הרגעים המרגשים בדבריה היה כאשר הזכירה את ים פריד ז"ל, שהציל את חייו של צור זמן קצר לאחר שנפצע, ונפל בעצמו בקרב כעבור כשעתיים.

"ברגעים אלו אני רוצה להזכיר את ים פריד ז"ל, שהניח מעל צור חוסם עורקים דקות אחרי האירוע והציל את צור באותו היום, ושעתיים אחר כך נהרג באירוע אחר בעזה", סיפרה. "לא זכינו להכיר אותו בחייו, אבל אנחנו שומעים ולומדים עליו מהוריו היקרים איציק וקרן".

האם הזכירה גם את ישי אורבך ז"ל, שלחם לצד צור ונהרג באותו אירוע. "כמה שמענו עליך ועל כישרונותיך הרבים, ואיזו משפחה מיוחדת ועוצמתית יש לך", אמרה.

בהמשך שלחה איחולי החלמה לראם ואזנה, מפקדו של צור, שעובר טיפולים רפואיים בחו"ל, והזכירה גם את אחיינה אוריקי ז"ל, שלזכרו הוקמה החופה. "אני זוכרת אותך כל הזמן, ואני יודעת שאתה כל כך שמח איתנו היום בחתונתו של צור. החופה שמעלינו היא לזכרך ומחבקת אותנו באהבה", אמרה.

לקראת סיום ביקשה להתפלל לרפואתם של פצועי צה"ל בגוף ובנפש, והזכירה במיוחד את רועי חיים, שלרפואתו מתפללת המשפחה.

את דבריה חתמה באמירת "מזמור לתודה" יחד עם בעלה איתן, כשהיא מזמינה את האורחים להצטרף אליהם.

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, שהשתתפה בחתונה ושיתפה את דברי האם לרגל שבוע ההוקרה לפצועי צה"ל, כתבה: "כמה כאב ויסורים, כמה רעות ודיבוק חברים, כמה גבורה ומסירות, אמונה ועין טובה, כמה אהבה ותקוה!"

סטרוק הוסיפה כי החופה הייתה פתיחה מיוחדת לשבוע ההוקרה לפצועי צה"ל ולבני משפחותיהם: "איזה פתיח מופלא לשבוע ההוקרה, גם לפצועים האהובים שלנו, וגם לבני המשפחות שלהם, המסורים כל כך", כתבה, וחתמה בברכה: "מזל טוב צור ומוריה!"