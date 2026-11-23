הרב שפירא נושא דברים לזכרו צילום: ללא

ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא, נשא דברי הספד באזכרת השלושים למנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן ז"ל, וסיפר על אישיותו המיוחדת, על מעשי החסד שעשה בצנעה ועל תחושת השליחות העמוקה שליוותה אותו ככהן.

בדבריו הדגיש הרב שפירא כי רבים ממעשי החסד של כהן נעשו הרחק מעיני הציבור, וכי רק כעת, לאחר פטירתו, מתחיל להתברר היקף העזרה שהעניק לאנשים שנקלעו למצוקה.

"בעזרת השם, כשתאספו מכל ידידיו, תראו כמה ערבויות יהודה לקח, לכמה אנשים הוא דאג שהיו במצוקה", אמר הרב שפירא, והצביע על צד באישיותו של המנוח שלא תמיד היה מוכר גם למי שהכירו אותו במסגרת תפקידו הציבורי.

בהמשך ההספד התייחס הרב שפירא לקשר המיוחד של כהן לכהונתו. לדבריו, עבור המנוח לא הייתה זו רק השתייכות משפחתית או חובה הלכתית, אלא חלק בלתי נפרד מאורח חייו ומתחושת האחריות שלו כלפי עם ישראל.

"יהודה הזדהה עם הכהונה שלו. הוא לא רק היה כהן בשביל פדיון הבן, הוא לא היה רק כהן בשביל ברכת כהנים. הוא היה כהן ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו", אמר.

כדי להמחיש את הדברים שיתף הרב שפירא בסיפור ששמע מבצלאל, בנו של המנוח, על ההקפדה המיוחדת של אביו שלא להחמיץ את ברכת הכהנים. "הבן בצלאל סיפר לי שהיה מעיר אותו בבוקר כדי שלא יפסיד ברכת כהנים. לא כל אחד חושב על זה", סיפר הרב שפירא.

לדבריו, הסיפור הקטן מלמד עד כמה ראה כהן בברכת הכהנים שליחות אישית, שאינה מסתכמת בקיום המצווה כאשר מזדמנת לכך האפשרות, אלא מחייבת מאמץ כדי לזכות לברך את עם ישראל מדי יום.

"לא יכול להיות שהבן שלי, שהוא כהן, לא יברך היום את ישראל", תיאר הרב שפירא את תחושת האחריות של המנוח. בדברי ההספד שרטט הרב שפירא את דמותו של יהודה כהן ז"ל כאדם ששילב עשייה ציבורית עם חסד אישי, וכמי שראה בכהונתו לא רק זכות, אלא שליחות שליוותה אותו בחיי היום-יום.