בעולם השיווק הדיגיטלי, עדיין רווחת האמונה שהפניות הכי חזקות וטובות, מגיעות מקידום אורגני בגוגל ובמנועי AI.

אדם שמחפש בעצמו שירות ומוצא אותך הוא לקוח עם כוונה אמיתית - ואין עלות על כל קליק.

אבל קידום אורגני לוקח זמן - ועסק צריך לקוחות כבר בתחילת הדרך. אז איך מתחילים ואיך מתפתחים בהמשך?

שלב 1: להתחיל מ-5 פניות ביום

יצחק, מנהל אולם אירועים חדש במרכז, פתח אולם והשקיע בקמפיין בגוגל דרך חברה אחרת. התוצאות לא היו כפי שציפה. כשהגיע אלינו התחלנו בבדיקות וניסויים כדי להבין מה מתאים לעסק שלו. הוחלט על קמפיין ממוקד בפייסבוק ובאינסטגרם.

הטופס שבנינו שואל על סוג האירוע, התאריך ומספר המוזמנים, כך שמגיעות רק פניות רלוונטיות. התוצאה: 5-6 פניות איכותיות ביום - והעסקאות כבר נסגרות.

"פחדנו מאוד מה יהיה, השקענו המון כסף בבניית האולם. עכשיו כשזה מגיע בקצב קבוע והאירועים נסגרים, אנחנו רגועים, ברוך השם", מסכם יצחק.

הלקח: אין ערוץ אחד שמתאים לכולם. מה שלא התאים לעסק אחד בגוגל עבד מצוין בפייסבוק ובאינסטגרם, ולכן מתחילים בבדיקה ולא בהנחה.

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שלב 2: להוסיף ערוצים שעובדים

גוגל ממומן: האדם כבר מחפש, והפנייה חמה. דף נחיתה ממוקד חובה.

פייסבוק ואינסטגרם: מציגים את העסק לקהל מתאים גם אם עוד לא חיפש. המפתח הוא טופס מסונן ומענה מהיר.

טיקטוק: מתאים בעיקר לקהל צעיר ולצרכן הפרטי. כדאי להתחיל בתקציב קטן ולבדוק.

ChatGPT: ערוץ חדש שנפתח למפרסמים בישראל ועדיין בתחילת הדרך. מתחילים בתקציב ניסיוני ומודדים עם UTM.

שלב 3: לבנות נכס שעובד גם בלי תקציב פרסום

במקביל, האתר, התוכן והמבנה נבנים כדי להופיע בגוגל ובתשובות של מנועי AI. אריה, בעל אתר למכירת חומרי בניין, הוא דוגמה לכך. האתר שלו הפך למכונה שיווקית שעובדת 24/7, ומביא שיחות ובקשות להצעות מחיר בהיקף של מאות אלפי שקלים.

שלב 4: ליציבות ולעשרות פניות ביום

ללקוחות שעובדים איתנו לאורך זמן יש עשרות פניות ביום מהקידום האורגני. לאחרים מגיעות עשרות פניות ביום בתקציב ממומן גבוה. ככל שהקידום האורגני מתחזק, אפשר להקטין את התלות בפרסום, ולהשאיר ממומן רק במקומות שבהם הוא משתלם.

למי זה מתאים?

השיטה מתאימה לעסקים, ארגונים, עמותות, מוסדות וחברות שרוצים להגדיל משמעותית את מספר הפניות האיכותיות ומוכנים להשקיע בשיווק מתמשך (פרסום וקידום) - ולא רק בבניית אתר. תקציב השיווק משתנה לפי היקף הפעילות, ובדרך כלל מתחיל בכמה אלפי שקלים בחודש.

האם זה יכול להתאים גם לעסקים קטנים? כן. עסק קטן שרוצה לפרוץ קדימה יכול להרוויח מהשילוב של פרסום ממומן וקידום אורגני, בתנאי שיש לו תקציב שיווק מתאים.

מה עוד אנחנו עושים?

בניית אתרים ואסטרטגיה, קידום אורגני וממומן, ובניית והטמעת אוטומציות וסוכני AI, לעסקים ולארגונים.

מי אנחנו?

יחיאל אמיתי, מנכ"ל אמיתי דיגיטל, עוסק יותר מ-10 שנים בשיווק דיגיטלי. לפני כן עבד כ-10 שנים בחינוך ובעבודה עם נוער, ומשם הגיעה ההבנה באנשים: איך מדברים אליהם, איך בונים אמון, ולמה לקוח בוחר דווקא בך.

היום הצוות בונה ומתחזק למעלה מ-250 אתרים: אתרי תדמית, חנויות, מערכות ואינדקסים. הוא עובד עם עסקים, עמותות וארגונים מתחומים רבים, כולל נדל"ן, תיירות ומוסדות.

התמחות הצוות היא קידום אורגני כדי להביא לקוחות לראש גוגל ולתוצאות של מנועי AI כמו ChatGPT, יחד עם פרסום ממומן בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם ובניית אוטומציות וסוכני AI.

רוצה לבנות את הדרך שלך מ-5 ל-30? קבע פגישה ואתה כבר בדרך הנכונה להצלחה.

לקביעת פגישת אסטרטגיה ראשונית עם יחיאל, מנכ"ל אמיתי דיגיטל, לחצו כאן (מוגבל ל-10 הפונים הראשונים)