מהדורה שנייה של הספר "משיב הרוח לצה"ל - חלופה יהודית למסמך רוח צה"ל" תושק היום (שני) לזכרו של סרן בניהו מלט הי"ד, שנפל בקרב עם מחבלים סמוך לתל שבשומרון בחודש יולי האחרון.

אביו, הרב בועז מלט, חוקר בבית המדרש "תורת המדינה" ואחד השותפים לכתיבת הספר, מספר בריאיון לערוץ 7 על הקשר בין דרכו של בנו, שפעל למען ההתיישבות ביהודה ושומרון, לבין היוזמה לגבש חלופה לקוד האתי של צה"ל.

"יש בזה קשר גדול לפועלו של בניהו ז"ל, שהיה אדם אידיאליסט", אומר הרב מלט. "מעבר ללחימה שלו במסגרת הצבא, הוא פעל הרבה לקידום מתווה של התיישבות וביטול הרש"פ על ידי עשייה בשטח. הוא היה פעיל מאוד מרכזי בגבעות".

גם המקום שנבחר להשקת הספר נושא משמעות מיוחדת עבור המשפחה. "המקום שנבחר להשקה הוא 'יחי"ש ציון', גבעה שבניהו פרץ אליה את הדרך ובמקום ישנו בית מדרש שבראשו עומד אח של האלמנה, כלתי אסתר", מספר האב.

הרב מלט רואה קשר בין פעילותו של בניהו לשינוי המציאות בשטח לבין פעילותו של בית המדרש "תורת המדינה", המבקש לבחון מחדש את הערכים המנחים את צה"ל ואת האופן שבו הם באים לידי ביטוי במסמך רוח צה"ל.

"בית המדרש 'תורת המדינה' פועל דרך מאמרים תורניים והצעה לחלופה לקוד האתי של צה"ל, כדי לשנות את הכיוון של המדינה לכיוון של גאולה ושחרור מחסמים שמונעים מהצבא להגיע ליעדיו", הוא מסביר.

לדבריו, מאז פרוץ המלחמה עסקו חוקרי בית המדרש בשורה של שאלות הנוגעות למוסר הלחימה ולהלכה, ובהן שחרור מחבלים, תקיפת בתי חולים המשמשים מסתור למחבלים, פגיעה בחללי צה"ל וכבוד המת. העיסוק בסוגיות הללו הוביל את החוקרים למסקנה שיש צורך לבחון את התפיסה הרחבה שעליה מבוסס הקוד האתי של הצבא.

"מתוך העיסוק שלנו בסוגיות של לחימה ומוסר יהודי ראינו את הצורך לטפל במשהו רחב יותר, הקוד האתי של צה"ל", הוא אומר.

הרב מלט מותח ביקורת חריפה על המסמך הקיים וטוען כי הוא אינו מעניק משקל מספק לחתירה לניצחון ולהכרעה. "ראינו שיש 'באגים' בסיסיים בקוד ההפעלה של צה"ל. לשמחתנו, בשטח החיילים הם שעיצבו את דפוס הלחימה ולא הקוד האתי שלא רוצה ניצחון וצריך לשנות אותו".

הוא מוסיף כי לתפיסתו, חלק מהבעיות במסמך נוגעות גם ליחסים שבין הצבא לדרג המדיני. "זה קוד שמכופף את הצבא לרשויות ולא לממשלה, כפי שקבוע בחוק, מה שעלול להוביל לפגיעה בדמוקרטיה", הוא טוען.

בהמשך הוא מבקר גם את זהותם ועמדותיהם של מי שהיו מעורבים בגיבוש הקוד האתי. "לא הגיוני שמי שכותב את הקוד האתי לצה"ל הוא אדם שתומך בסרבנות, גורם קיצוני ביחסו לחברה הישראלית, זכות קיומה של המדינה וזכות הלחימה שלה".

כדי להמחיש את תפיסתו, חוזר הרב מלט לשיחה שקיים עם בנו במהלך אחד מסבבי הלחימה, כאשר בניהו שירת בגוש עציון ופיקד על חיילים שביצעו סיורי ביטחון שוטף בכפרים.

לדבריו, בניהו סיפר כי בימים הראשונים לוותה כניסת הכוחות לכפרים ביידויי אבנים וחפצים לעבר החיילים. במקום להמשיך בסיורים באותה מתכונת, החליט בניהו לשנות את אופן הפעולה: בכל מקום שבו הושלכו אבנים, ירדו החיילים מכלי הרכב הממוגנים והמשיכו בסיור רגלי.

לדברי האב, השינוי הביא להפסקת יידויי האבנים, ובהמשך אומצה השיטה גם במחלקות אחרות. המפקדים הבינו כי נוכחות ממשית בשטח עשויה להיות יעילה יותר ממעבר מהיר בכפר בכלי רכב ממוגנים.

הרב מלט רואה בסיפור הזה ביטוי לרוח שהובילה את בנו, ולתפיסה שלפיה שינוי משמעותי יכול להתחיל דווקא בדרג הלוחם ולהשפיע בהמשך על המערכת כולה.

"גם בנושא תורת המדינה יש כאן התעוררות מלמטה", הוא אומר. "צוות החוקרים והלומדים בבית המדרש סבור שנציע אנחנו את ההצעה שלנו ויבואו אחרים, גדולי ישראל ואישים אחרים, ויציעו את ההצעות שלהם, והמדינה תבחן איך צריכה להיראות רוח צה"ל".

אחד הנושאים המרכזיים שמבקש הרב מלט להדגיש הוא הצורך בחיזוק רוחם של החיילים. לדבריו, המסורת היהודית מעניקה לכך מקום מרכזי, כפי שעולה מנאומו של הכהן משוח המלחמה, שנועד לחזק את הלוחמים לקראת הקרב.

לתפיסתו, חייל שאינו שלם עם צדקת המלחמה עלול להיפגע יותר מבחינה נפשית, ולכן יש חשיבות מיוחדת לכך שהקוד האתי לא יעסוק רק במגבלות על הפעלת הכוח, אלא גם במשמעות הלחימה ובצדקתה.

"עם ישראל הוא עם ביישן ורחום ולא טבעי לנו להשתמש בנשק. לכן המשימה של רוח צה"ל צריכה גם לעסוק במקרי קיצון שבהם לא מפעילים את הנשק, אבל בעיקר לעסוק ברוח הלחימה ובהזדהות החיילים עם צדקת הדרך שלנו", הוא אומר.

במהלך הריאיון נשאל הרב מלט אם העובדה שהחלופה למסמך רוח צה"ל נכתבת בבית מדרש ולא במסגרת צבאית רשמית, עלולה להעמיד את החיילים בפני מתח בין תפיסת העולם המחזקת את רוחם לבין ההוראות שהם מקבלים ממפקדיהם.

הרב מלט מבהיר כי אין בכוונת היוזמה לערער על סמכות הפיקוד הצבאי או להחליף את שרשרת הפיקוד.

"אין כוונה להחליף את מי שנותן פקודות", הוא מדגיש. "המפקדים הם שאומרים מה לעשות, אבל במלחמה ראינו שהרוח כבר אחרת בדרג הלוחם, דרג השטח. אחרי שהדברים השתנו והתקדמו בשטח, אנחנו אומרים שצריך להביא את הרוח הזו גם למסמכים הרשמיים ולהתקדם גם בהם".

לדבריו, מטרת הספר אינה להכתיב לצבא מסמך חדש, אלא להציע בסיס לדיון ציבורי ותורני שבסופו תגבש מדינת ישראל את הערכים הראויים להנחות את חייליה.

"אנחנו מציעים למדינת ישראל לגבש את ערכי הלחימה של צה"ל בצורה נכונה יותר ותואמת יותר, גם בחוק עצמו. כיום אין אמירה בחוק על כך. גורמים אחרים יציעו הצעות אחרות ונדון בהן כמדינה דמוקרטית".

את דבריו הוא חותם בהבהרה כי היוזמה נועדה לחזק את הצבא ואת יכולתו למלא את משימותיו: "היעד הוא לחזק את צה"ל ולא להחליש את הפקודות או את מטרות הצבא אלא להיפך, לעודד את הצבא לבצע את משימותיו כפי שראוי ונכון".