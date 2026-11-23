העיתונאי, הסופר והמחזאי יונתן שם-אור הלך לעולמו היום (שני). שם-אור, אביו של העיתונאי בר שם-אור, היה פעיל במשך עשרות שנים בעולם התקשורת, הספרות והתרבות בישראל.

בנו, העיתונאי בר שם-אור, פרסם מודעת אבל בעקבות פטירת אביו וכתב בכאב: "ליבנו נשבר".

שם-אור נולד בתל אביב למשפחה בעלת רקע ספרותי ותקשורתי. אמו הייתה הסופרת והעיתונאית אורה שם-אור, ואחותו היא הסופרת והפזמונאית מירית שם-אור.

במהלך הקריירה העיתונאית שלו כתב בכלי תקשורת רבים, בהם "הארץ", עיתוני רשת שוקן, "מעריב" ואתר nrg. במשך תשע שנים, עד שנת 2001, שימש עורך מגזין "התקשורת".

בשנת 2009 כיהן כפרוגרמר הראשי של הטלוויזיה החינוכית, ובהמשך כתב גם במגזין "ליברל".

לצד עבודתו העיתונאית עסק שם-אור בכתיבה ספרותית ובמחזאות. בין המחזות שכתב נמנים "הפרס הגדול של דומלה", "הטבעת של וודי אלן", "הימלאיה", "על האריק רות וקרן" ו"ברבן". בנוסף פרסם את ספר הילדים "אריה אמיתי" ואת ספר השירים "שאול ויונתן".

בתחילת שנות האלפיים פעל גם בתחום האינטרנט, והקים בארצות הברית את אתר שיתוף התוכן Im-Ur. בהמשך הקים וערך את אתר MySay, שפעל עד שנת 2014.

בשנת 2011 עורר שם-אור סערה בעקבות מאמר שפרסם באתר, ובו התבטא נגד הימין הדתי. בעקבות הפרסום פנו חברי כנסת וארגונים ציבוריים ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפתוח נגדו בחקירה בחשד להסתה. בהמשך הורה המשנה לפרקליט המדינה דאז, שי ניצן, לפתוח בחקירה פלילית בעניין.