המאמץ לעצירת מעצרי תלמידי הישיבות עולה שלב: הצעת חוק חדשה, שנועדה להקפיא את הליכי האכיפה נגד צעירים חרדים הלומדים בישיבות, צפויה לקבל היום (שני) את אישור נשיאות הכנסת ולהיות מונחת על שולחן הכנסת.

את ההצעה הגישו חברי הכנסת מאיר פרוש ואליקים שטארק, ובמקביל צפויה הוועדה המסדרת להעניק לה פטור מחובת הנחה. משמעות המהלך היא שניתן יהיה להביא אותה להצבעה בקריאה טרומית כבר ביום רביעי הקרוב.

גם סיעת ש"ס מקדמת הצעת חוק דומה, שצפויה לעלות להצבעה באותו יום. על פי ההצעה, שתוגדר כהוראת שעה למשך שנה, יוקפאו מעצרים, חקירות והליכי אכיפה פלילית בגין השתמטות ואי-התייצבות לשירות צבאי נגד תלמידי ישיבות שמועד גיוסם חל מ-1 ביולי 2023 ואילך.

עם זאת, ההקפאה לא תחול באופן אוטומטי על כל תלמיד ישיבה. כדי ליהנות ממנה, יידרשו הצעירים להוכיח כי הם מקדישים את זמנם ללימוד תורה באופן סדיר ואינם עובדים במקביל.

ההצעה קובעת כי תלמיד ישיבה יידרש ללמוד לפחות 45 שעות בשבוע, ואילו אברך כולל יידרש להיקף של 40 שעות שבועיות לפחות. בנוסף, ייאסר עליהם לעסוק בעבודה או בכל עיסוק נוסף.

בתוך 30 יום מכניסת החוק לתוקף יידרשו התלמידים להגיש בקשה מקוונת, שאליה יצורפו תצהיר אישי ותצהיר מטעם ראש הישיבה. ראשי הישיבות יחויבו גם לדווח לרשויות הצבא עד ל-14 בכל חודש על תלמידים שהפסיקו לעמוד בדרישות הלימוד.

מי שיכריע בבקשות תהיה ועדה צבאית מיוחדת, שהרמטכ"ל יידרש להקים בתוך שבעה ימים. בראש הוועדה יעמוד קצין בדרגת אלוף-משנה מטעם הפרקליטות הצבאית, ולצידו שני קצינים בדרגת סגן-אלוף מאגף כוח האדם.

אחד הסעיפים המשמעותיים בהצעה קובע כי כבר מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת החלטת הוועדה יוקפאו ההליכים נגד המבקש. במקרה שבו כבר הוגש כתב אישום, אישור הוועדה כי התלמיד עומד בתנאים יביא להפסקת ההליכים המשפטיים נגדו.

לצד ההקלות לתלמידים, כוללת ההצעה גם מנגנון פיקוח על הישיבות עצמן. מוסד שבו תתגלה אי-נוכחות חוזרת של 20% או יותר מהתלמידים עלול להימחק מרשימת הישיבות המוכרות של משרד הביטחון.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי מטרתה לספק מענה זמני למצב שנוצר בעקבות הליכי האכיפה נגד תלמידי הישיבות, להרגיע את השטח ולאפשר את המשך גיבושה של הסדרה כוללת בנושא הגיוס.

עוד מצוין כי ההצעה דומה בעיקרה לחוק שנחקק בחודש יולי האחרון, אך נפסל על ידי בג"ץ בספטמבר.

כעת צפוי המהלך לעבור למגרש הפוליטי, כאשר כבר ביום רביעי עשויה הכנסת להידרש לשתי הצעות חוק שנועדו לעצור את הליכי האכיפה נגד תלמידי הישיבות, עוד בטרם הושגה הסדרה כוללת של סוגיית גיוסם לצה"ל.