ראש המוסד לשעבר דוד ברנע חשף בנאום בפני חברי הפרלמנט האירופי כי המוסד מילא תפקיד מרכזי בסיכול מתקפת טרור שתוכננה נגד הופעותיה של הזמרת טיילור סוויפט בווינה באוגוסט 2024.

לדבריו, שיתוף הפעולה בין שירותי המודיעין האוסטריים למוסד מנע פיגוע שהיה עלול לגבות את חייהם של מאות בני אדם.

ברנע, שנאם במסגרת כנס של ארגון ELNET, הציג את האירוע כדוגמה לחשיבות שיתוף הפעולה המודיעיני בין ישראל למדינות אירופה, ובהמשך נאומו קרא למדינות המערב להיערך גם לאפשרות של מלחמה נוספת נגד איראן במטרה להביא להפלת משטר האייתוללות.

לפי ברנע, שירותי הביטחון האוסטריים היו הראשונים לזהות את האיום על סדרת ההופעות בווינה. לאחר שהמידע הועבר למוסד, הצליח הארגון להרחיב את התמונה המודיעינית ולסייע בחשיפת המעורבים בתכנון המתקפה.

"התרעת האיום הראשונית הגיעה משותפינו האוסטרים, וברגע שמידע זה שותף עם המוסד הצלחנו באמצעות יכולותינו הייחודיות לעבד את המודיעין, לפצח את התשתית ולהביא למעצר של תא הג'יהאד העולמי, ובכך מנענו רצח המוני של עד מאות צעירים וצעירות", סיפר.

ברנע הזכיר את הפיגוע שביצע דאעש במאי 2017 בהופעתה של הזמרת אריאנה גרנדה במנצ'סטר שבבריטניה, שבו נרצחו 22 בני אדם ונפצעו יותר ממאה. לדבריו, החשש מפני מתקפה דומה עמד ברקע הפעילות לסיכול הפיגוע באוסטריה.

בחודש מאי האחרון גזר בית משפט באוסטריה 15 שנות מאסר על בראן א', צעיר בן 21 שהודה במעורבות בתכנון הפיגוע במהלך הופעותיה של סוויפט.

ראש המוסד לשעבר הרחיב בנאומו על פעילותם של ארגוני טרור מחוץ למזרח התיכון. הוא הצביע על שלושה גורמים מרכזיים שלדבריו מאיימים על ביטחון מדינות המערב: המשטר האיראני, חמאס וארגוני הג'יהאד העולמי.

ברנע תיאר שורה של פעולות מודיעיניות שביצע המוסד בשיתוף שירותי ביטחון באירופה, אשר הובילו לחשיפת תשתיות טרור ולסיכול פיגועים.

לדבריו, איראן פיתחה שיטת פעולה שנועדה לטשטש את מעורבותה הישירה בפיגועים באמצעות הפעלת עבריינים מקומיים ומהגרים בלתי חוקיים. הוא הגדיר את השיטה "טרור ללא טביעות אצבע". במסגרת פעילות זו, כך סיפר, סוכל בהולנד ניסיון לפגוע בנציגות הדיפלומטית הישראלית. בצרפת ובגרמניה אותרו חוליות שפעלו באמצעות גורמים פליליים מקומיים.

במקרים נוספים העביר המוסד מידע לשירותי הביטחון של יוון וצפון מקדוניה, שהוביל לחשיפת רשת טרור איראנית ולמעצר חבריה. לדברי ברנע, חברי הרשת פעלו בהכוונה ישירה מטהרן ותכננו להתנקש באזרחים באירופה.

ברנע התייחס גם לפעילות חמאס ביבשת. לדבריו, שיתוף פעולה בין המוסד לרשויות הביטחון בגרמניה, אוסטריה, דנמרק ומדינות נוספות הוביל לחשיפת תשתיות של הארגון ולמעצר פעילים הקשורים להנהגת חמאס בחו"ל.

עוד ציין כי פעילות מודיעינית משותפת הביאה לסיכול ניסיונות פיגוע הקשורים לאיראן גם בקפריסין, בטורקיה, באיטליה, בתאילנד ובהודו.

"האירוע בווינה ממחיש אמת בסיסית שאסור לנו לשכוח", אמר ברנע. "הטרור אינו מבחין בין דם לדם ובין אמונה לאמונה. איראן, חמאס והג'יהאד העולמי אינם מכוונים רק נגד ישראלים או יהודים; המטרה שלהם היא אורח החיים החופשי, הדמוקרטיה, התרבות והביטחון של כל אזרח באירופה".

הוא הדגיש כי ההצלחות המבצעיות נובעות משילוב היתרונות של המדינות השותפות: "המכנה המשותף לכל המקרים הללו הוא שכאשר שני הצדדים מביאים לשולחן את מיטב יתרונותיהם היחסיים, נוצרת סינרגיה ברורה לטובת האנושות".

בחלקו השני של הנאום עבר ברנע לעסוק באיום הגרעין האיראני ובעתידו של המשטר בטהרן. לדבריו, השגת נשק גרעיני בידי איראן לא תאיים רק על ישראל, אלא גם על מדינות אירופה הנמצאות בטווח הטילים האיראניים.

ברנע הזהיר כי נשק כזה "יכוון בראש ובראשונה נגד ישראל - אך מיד לאחר מכן תהפוך כל מדינה בטווח הטילים האיראני, ובכלל זה מדינות אירופה, לבת ערובה הנתונה לסחיטה".

"אל לנו להשלות את עצמנו שפייסנות תספק הגנה; היום זו ישראל, מחר זו אירופה", הוסיף. לדבריו, איראן פועלת גם באופן שמערער את ביטחונן של מדינות המקיימות עמה יחסים, ובהן טורקיה, אזרבייג'ן ומדינות המפרץ.

ברנע הציג שתי אפשרויות העומדות, לשיטתו, בפני הקהילה הבינלאומית: פעולה נחושה נגד המשטר, או המשך הפעלת לחץ כלכלי ומדיני תוך היערכות להפרות ולהונאות מצדו.

"אנו ניצבים כעת בצומת דרכים היסטורי ומתמודדים עם החלטה גורלית. הסכם דיפלומטי עם משטר האייתוללות לעולם לא יצליח, משום שהשאיפה האידיאולוגית הבסיסית של טהרן היא להשיג נשק גרעיני - תוכנית שהוכחנו במפורש כי מעולם לא נועדה למטרות שלום", טען.

הוא הוסיף: "אם נבחר להמתין, עלינו לוודא שהסנקציות והסדר במצר הורמוז יישמרו. במקרה כזה, זוהי אפשרות. אולם, היו מוכנים לכל הונאה, איום ותכסיס אפשריים. השאלה היא האם אנו מוכנים ברמה הבינלאומית לתקופה כאוטית שכזו".

לקראת סיום נאומו שב ברנע והדגיש כי הוא רואה בהפלת המשטר האיראני יעד אסטרטגי המחייב היערכות בינלאומית, גם אם משמעות הדבר תהיה עימות צבאי. "החלטות קשות בהיסטוריה מעולם לא היו פופולריות. עלינו לפעול במהירות ובנחישות כדי להביא להפלתו של משטר זה", אמר.

את דבריו חתם במסר למנהיגי אירופה: "אולם, מנהיגות אמיתית נמדדת ביכולת לקבל החלטות קשות למען הדורות הבאים. העולם שלאחר מערכה כזו - עולם חופשי מאיום הגרעין של משטר טרור קיצוני - יהיה עולם יציב ובטוח הרבה יותר עבור האנושות כולה".