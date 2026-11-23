עורך אתר החדשות JNS, העיתונאי והפרשן אריאל כהנא, מזהיר מפני מהלך חקיקה שמתגבש בקונגרס האמריקאי ועלול להוביל להטלת סנקציות אישיות וכלכליות חמורות על שרים בממשלת ישראל, ראשי ההתיישבות וארגונים הפועלים ביהודה ושומרון.

בריאיון לערוץ 7 חושף כהנא פרטים משיחות שקיים עם גורמים אמריקאים, שלדבריו הבהירו כי הדמוקרטים מתכוונים לקדם במהירות חקיקה נגד מה שהם מגדירים כאלימות ביהודה ושומרון. הוא מתריע כי לישראל נותר כחודש בלבד להיערך למהלך ולנסות לצמצם את השלכותיו.

לדבריו, האקים ג'פריס, הצפוי לכהן כיו"ר בית הנבחרים, הצהיר בריאיון לניו יורק טיימס כי אחד החוקים הראשונים שיקודמו יהיה החוק למניעת אלימות ביהודה ושומרון.

"המקורות שלי מדווחים לי שמדובר בחוק שמנסחת שדולת ג'יי סטריט, ומשמעותו היא הטלת סנקציות אישיות חמורות על אישים וארגונים שמובילים וקשורים לבנייה ביהודה ושומרון", אומר כהנא.

לדבריו, המסרים שהועברו אליו אינם מותירים מקום רב לאופטימיות. "זה לא זמן לוויכוחי צדק. אנחנו צודקים אבל לא נשכנע אותם. אני מסכים שמדובר לחלוטין בפוליטיקה. אמרו לי בצורה מפורשת שאם לא נבנה ב-E1 או שנוותר על נתניהו כראש ממשלה החוק יהיה מתון יותר".

כהנא מדגיש כי גם אם הדרישות האמריקאיות נתפסות כהתערבות בלתי מתקבלת על הדעת בענייניה הפנימיים של ישראל, יש להתייחס ברצינות לאיום. "המידע אומר שמתכוונים להפיל עלינו פטיש מאה טון על הראש, ובין אם אנחנו צודקים ובין אם לאו כדאי שננקוט בפעולות כדי להקטין את הפטיש הזה".

כדי להמחיש את חומרת הסנקציות האפשריות, מציג כהנא תרחיש שבו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יגלה כי חשבון הבנק וכרטיס האשראי שלו נחסמו, באופן שלא יאפשר לו אפילו לערוך קניות במכולת או לתדלק את רכבו. לדבריו, הגבלות דומות עלולות לחול גם על דמויות מרכזיות בהתיישבות, ובהן ישראל גנץ וזאב חבר (זמביש).

כהנא מבהיר כי אין מדובר רק באיום פוליטי מצד הדמוקרטים. להערכתו, קיימת אפשרות שהחקיקה תזכה לתמיכה רחבה יותר, וגם הנשיא דונלד טראמפ לא בהכרח ימהר להטיל עליה וטו.

לדבריו, טראמפ צפוי ממילא להתמודד עם שורה של חוקים שעליהם יבקש להטיל וטו, ובמקביל גם בסביבתו קיימת ביקורת חריפה על אירועי אלימות ביהודה ושומרון.

כהנא מזכיר בהקשר זה את תגובתו של שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הנחשב לתומך מובהק בהתיישבות, לאירועים שבהם נפגעו אזרחים אמריקאים ממוצא פלסטיני. לדבריו, הנושא אף עלה בשיחות קשות שקיימו האקבי, מזכיר המדינה מרקו רוביו וסגן הנשיא ג'יי די ואנס עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והשגריר הישראלי יחיאל לייטר.

"ארה"ב לא יכולה לסבול פגיעה באזרחים אמריקאים-פלשתינים", הוא אומר. "יתכן שאתבדה וטראמפ יטיל ווטו, אבל איש לא יכול להיות בטוח שזה יקרה".

בהמשך הריאיון מפרט כהנא את רשימת הדרישות שלדבריו הוצגה לו בשיחות עם גורמים אמריקאים, כחלק מהאפשרות לרכך את הצעת החוק. הרשימה כוללת הימנעות מבנייה באזור E1, הפסקת האלימות היהודית, בלימת מפעל החוות, הכנסת אספקה לעזה, וכן דרישות פוליטיות הנוגעות להמשך כהונתם של נתניהו כראש הממשלה ואיתמר בן גביר כשר בממשלה.

לדברי כהנא, הובהר לו כי היענות ישראלית לחלק מהדרישות עשויה להביא להסרת חלק מהסנקציות מהחקיקה המתגבשת.

"אנחנו לא אוהבים את זה, אבל יש להם רוב דורסני בבית הנבחרים, ועם זה צריך להתמודד גם אם זה לא צודק", הוא אומר.

כהנא מספר על שיחה נוספת שבה ביקש להבין עד כמה רחוק עשויות להגיע הסנקציות. הוא ציין בפני אחד הגורמים האמריקאים כי גם הוא עצמו מתגורר בהתיישבות, ושאל אם ייתכן שבעתיד ייאסר על כלל תושבי יהודה ושומרון להיכנס לארצות הברית, במקרה שתוקם מחדש ממשלת ימין בהרכבה הנוכחי.

לדבריו, התשובה שקיבל הייתה חיובית. כהנא מדגיש כי בן שיחו אינו נמנה עם אנשי השמאל הקיצוני, אלא דווקא עם גורמים במפלגה הדמוקרטית המעוניינים לשמר את הדיאלוג עם ישראל.

על רקע הדברים, הוא קורא למקבלי ההחלטות בישראל להבין כי היחסים עם המפלגה הדמוקרטית מחייבים טיפול דחוף. לדבריו, הניצחון הדמוקרטי בבחירות האמצע והאפשרות שנשיא דמוקרטי ייבחר בעתיד מחייבים את ישראל להיערך לשינוי במערכת היחסים עם וושינגטון.

"ישראל צריכה לשקם את היחסים עם הדמוקרטים שמצבנו איתם הוא איום ונורא, והוא גם אחד הגורמים לכך שחוק כזה מגיע", הוא אומר.

לשאלה אם ישראל צריכה להתמקד דווקא במאמץ מדיני מול טראמפ, כדי להבטיח שיטיל וטו על החוק במקום להיענות לדרישות הדמוקרטים, משיב כהנא כי זו בהחלט אפשרות. עם זאת, הוא שב ומדגיש כי גם בקרב אנשי הנשיא קיימת ביקורת על אירועי האלימות ביהודה ושומרון, ולכן אין להניח שהנשיא יבלום את המהלך באופן אוטומטי.

לקראת סיום הריאיון מפנה כהנא ביקורת חריפה כלפי מי שמעורבים באירועי אלימות ביהודה ושומרון. לדבריו, מעבר לנזק הישיר של המעשים, הם מספקים לגורמים המתנגדים להתיישבות כלים פוליטיים ומשפטיים שעלולים לפגוע במפעל ההתיישבות כולו.

"האנשים שמרביצים, מרססים ושורפים מסכנים את מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון", הוא קובע.

כהנא מזהיר כי אם הדמוקרטים יגיעו למסקנה שהסנקציות משיגות את מטרתן, הן עלולות להפוך לכלי קבוע להפעלת לחץ על ישראל. לדבריו, במצב כזה הדרישות לא ייעצרו בטיפול באירועי אלימות, אלא עלולות להתרחב גם להגבלת הבנייה בערים כמו אריאל ומעלה אדומים.

הוא דוחה את הטענות שלפיהן ביקורתו על האלימות נובעת מעמדה פוליטית שמאלנית, ומבהיר כי מבחינתו מדובר באזהרה שנועדה להגן על ההתיישבות עצמה. "הם קודחים חור בספינה והמים נכנסים, וכל עוד הממשלה לא תעצור את זה הספינה תטבע", הוא מסכם.