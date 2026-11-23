תיעוד: גיא הוכמן ניגש לצלם סלפי עם אחמד טיבי - וחטף מרפק לגרון

עימות פיזי חריג התרחש היום (שני) במסדרונות הכנסת בין חבר הכנסת אחמד טיבי לקומיקאי גיא הוכמן, לאחר שהוכמן ניגש לחבר הכנסת וניסה לצלם אותו.

בתיעוד מהאירוע נראה הוכמן מתקרב לטיבי, שואל אותו "אחמד, אחדות?" ומניח עליו את ידו.

בתגובה הדף אותו טיבי באמצעות מרפקו, שלפי התיעוד נראה כי פגע באזור צווארו של הוכמן. במהלך העימות הועף גם מכשיר הטלפון מידו של הקומיקאי.

בעקבות התקרית הייתה מעורבות של הצוות הרפואי בכנסת. טיבי, מצדו, דחה את הטענות נגדו ואמר: "סטאנדפיסט גרוע ושחקן עוד יותר גרוע. הוא עושה הצגה".

בעקבות האירוע התפרצה חברת הכנסת טלי גוטליב לישיבת סיעת הרשימה המשותפת, שבה השתתף טיבי, והטיחה בו האשמות קשות.

"אין לך בושה? למה אתה מרביץ לגיא הוכמן? מרביץ ליהודים", קראה גוטליב לעברו.