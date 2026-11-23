תושבים במודיעין מכבים רעות מתמודדים בימים האחרונים עם אורח בלתי צפוי: צבוע שנצפה משוטט ברחובות העיר ואף נכנס לחצרות בתים. באחד המקרים דווח כי הצבוע טרף כלב באחת החצרות, אירוע שהגביר את החשש בקרב התושבים.

בריאיון לערוץ 7 מסביר הזואולוג ד"ר חיים מויאל, מרצה במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט, כי למרות המראה המאיים והמוניטין שדבק בצבועים, מדובר בבעל חיים שבדרך כלל מעדיף להתרחק מבני אדם.

"הצבועים לא יעדיפו להיות במרחב האנושי, למרות שבשעות הקטנות של הלילה הם יסתובבו במקומות שיש בהם מזון זמין", הוא אומר.

לדבריו, התרחבות הבנייה על חשבון שטחים פתוחים מצמצמת את אזורי המחיה הטבעיים של הצבועים ודוחקת אותם לחפש מזון גם בסביבת מגורים. כך, להערכתו, קורה גם במודיעין מכבים רעות. "הם חיים כבודדים למעט בתקופת הרבייה. מדובר בבעל חיים חששן וביישן למרות שהוא טורף. הוא יאכל גם פירות וכל דבר שניתן לנצל אותו", מסביר ד"ר מויאל.

באשר לצבוע שתועד בעיר, הוא מעריך כי מדובר בפרט בעל התנהגות חריגה, שאינו נרתע מכניסה לחצרות ולרחובות בחיפוש אחר מזון. לדבריו, ייתכן שהצבוע "סובל מבעיית אישיות מסוימת", ולכן הוא ממשיך להגיע לסביבה האנושית.

לצד החשש שמעוררת נוכחותו, ד"ר מויאל מבקש להזכיר כי לצבוע תפקיד חשוב בשמירה על המערכת האקולוגית. "הצבועים הם סניטרים של הטבע. הם מנקים את הטבע מנבלות. זה בעיקר מה שהם אוכלים, ולכן לא נכון לעשות לו דמוניזציה", הוא מדגיש. "הם אמנם טורפים, אבל טורפים יכולים לאכול חיות קטנות ופצועות, כך גם תנים".

לדבריו, הצבועים מקפידים על סימון טריטוריות ונוטים להרחיק פרטים זרים משטחם. עם זאת, בתקופת הרבייה מתרחשים מפגשים בין הפרטים, ובאביב ניתן לעיתים להבחין בנקבות המלוות בשני צאצאים.

ומה לגבי הסכנה לבני אדם? ד"ר מויאל מסביר כי ברוב המקרים הצבוע יעדיף לברוח כאשר ייתקל באדם, במיוחד בסביבה עירונית שאינה טבעית עבורו. עם זאת, הוא מזהיר כי מדובר בטורף בעל לסתות חזקות במיוחד, שעלול להיות מסוכן אם יתגרו בו.

"יש לו לסתות מדהימות, החזקות ביותר מבין הטורפים שיש לנו בארץ. הוא יכול להיות מסוכן לבני אדם אם הם מתגרים בו, אבל בדרך כלל הוא יברח ולא יהיה שום מגע", הוא אומר. להערכתו, רשות הטבע והגנים פועלת לאיתור הצבוע שנצפה במודיעין ולהרחקתו מהסביבה העירונית. במהלך הריאיון התייחס ד"ר מויאל גם לאירוע שהתרחש לפני מספר שבועות בפזורה הבדואית, שבו תועד צבוע שנלכד במלכודת ונרגם באבנים עד שמת.

לדבריו, היחס העוין לצבועים קשור בחלקו לאמונות ולסיפורים שנקשרו בבעל החיים לאורך השנים. הוא מציין כי בתרבויות שונות נפוצו אגדות על צבועים המפתים בני אדם להגיע למערות ועל יכולתם לחפור בקברים ולחלץ מהם גופות.

מויאל מסביר כי חלק מהסיפורים נשענים על התנהגויות אמיתיות של הצבוע, כמו חפירה בקברים רדודים במסגרת חיפוש מזון, אך סביבן התפתחו אמונות שהציגו אותו כיצור מאיים במיוחד. הוא מזכיר כי גם הצבוע הנקוד החי באפריקה, שאינו מצוי בישראל, הפך למושא של סיפורים ואגדות בשל הקולות החריגים שהוא משמיע.

ד"ר מויאל מדגיש כי הצבוע הוא חיית בר המצויה בסכנת הכחדה, ולכן יש חשיבות רבה לשמירה עליו ולהימנעות מפגיעה בו. לדבריו, בניגוד לשועלים, נדיר למצוא צבוע החולה בכלבת. עם זאת, אין בכך כדי לבטל את הצורך בזהירות ובשמירה על מרחק מחיות בר.

בסיום הריאיון הוא מדגיש כי אחת הדרכים החשובות לצמצם את כניסתם של צבועים ובעלי חיים אחרים לשכונות מגורים היא להימנע מהשארת פסולת ושאריות מזון בשטחים פתוחים ובסביבת הבתים. כך, לדבריו, ניתן להפחית את המשיכה של חיות הבר אל המרחב העירוני, ובמקביל לשמור על בעל חיים שממלא תפקיד חיוני בטבע.