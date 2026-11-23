השבת בחרתי לחזור על דברים שכתבתי בפרשת ויצא לפני חמש שנים, לרגל המחזה המביש והמתריס של חברי כנסת במדינת ישראל, שבטקס השבעת הכנסת יצאו באופן הפגנתי, וכמה מהם התריסו בשירת ההמנון הלאומי "בילאדי בילאדי".

ההמנון שבשליחותו נשלחנו להגן על מדינת ישראל, ואחי מאיר הי"ד, חברים לנשק, פקודים ותלמידים, וכלל הנופלים הקדושים, אף שילמו על כך בחייהם.

אני לא מאמין שקיים פרלמנט בעולם החופשי שהיה עובר על כך לסדר היום. הציבור בישראל ראה, זעם, רשם זאת לפניו, לא ישכח ולא יסלח.

אסור לקבל את התירוץ החלול שלפיו הם מתקשים להזדהות עם מילות ההמנון, "נפש יהודי הומיה". זהו ההמנון של מדינת היהודים, שזהו הפרלמנט שלה. מי שאינו מקבל זאת, מוזמן שלא להיות חבר בה.

לא בכדי התקבלו המילים "נפש יהודי הומיה" של המשורר נפתלי הרץ אימבר (במאה ה-19 למניינם) להמנון של התנועה הציונית, ואחר כך להמנונה של מדינת ישראל. במקור היה שירו ארוך יותר וכלל תשעה בתים.

הניסוח המקורי של הבית הראשון מחדד את משמעות מילותיו: "כָּל עוֹד בִּלְבָבוֹ שָׁם פְּנִימָה נֶפֶשׁ יְהוּדִי הוֹמִיָה, וּלְפַּאֲתֵי מִזְרָח קָדִימָה עֵינוֹ לְצִיוֹן צוֹפִיָה. עוֹד לֹא אָבְדָה תִּקְוָתֵינוּ הַתִּקְוָה הַנוֹשָׁנָה, מִשׁוּב לְאֶרֶץ אֲבוֹתֵינוּ לָעִיר בָּהּ דָוִד חָנָה".

כל עוד בלב פועמת "נפש יהודי הומיה", שמצפה וכוספת לשוב לארץ ישראל, לא תאבד תקוותנו להתגשמות חלום הדורות לשוב לארץ. המיית הנפש הפועמת בלבבות מעוררת, מדרבנת ומחוללת עשייה פלאית רבת תעצומות, עד כדי מסירות נפש, שהופכת את הבלתי ייאמן לאפשרי.

ואכן כך קרה, כפי שנכתב במגילת העצמאות: "לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך וכו'".

יש חשיבות אידאולוגית, חינוכית וציבורית להעלאת הנושא. מדינת ישראל היא "מדינה יהודית" שקמה בזכות חלום הדורות והמיית הנפש היהודית שפיעמה בלבבות. זהו ייחודה וזוהי זכות קיומה. המיית הנפש היהודית היא יסוד הקמתה והערובה לעתידה.

הניסיונות לטשטש את זהותה הייחודית ולהפכה ל"מדינת כל אזרחיה", כביכול, בשל התחשבות במיעוטים החיים בה, מסכנים את קיומה ואת עתידה. מדינת ישראל צריכה לדאוג לזכויות המיעוטים שבה, אולם אסור לה בשל כך לאבד את זהותה הלאומית היהודית.

במילים "בלבבו שם פנימה נפש יהודי הומיה" מקופל סוד עמוק שאין דומה לו בעולם כולו. בלב פנימה מקננת ופועמת נפש יהודית הומיה, ייחודית, סגולית, חדורת אמונה בריבונה.

לאורך אלפי שנות קיומה נעשו מאמצים עצומים מצד עמים ותרבויות בכל העולם כדי לדכא את המייתה הייחודית, לגרום לה לאמץ את המיית הלבבות והתרבויות של העמים שסביבה ולהתבולל, באמצעים תרבותיים ובניסיונות כפייה והמרת דת.

אולם היא שמרה אמונים להמיית נפשה. לא רצתה ולא יכלה לשנות את טבע המייתה הסגולית. את הטבע הסגולי הזה ירשנו מאבותינו ואמותינו, מאברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב, רחל ולאה. הוא עובר בדנ"א ובתורשה הנשמתית שלנו מדור לדור.

אין להסיק מכאן שניתן להסתפק בעובדה שהיא מקננת בלבבות בצורה סגולית. יש לטפחה ולהעצימה כל העת, באמצעות לימוד וחינוך ובאמצעות הירתמות לעשייה. בכל דור היא מאותגרת בצורות שונות ובעוצמות שונות. עלינו לפתח כלים כיצד להתמודד ולהפוך את האתגרים המשתנים להזדמנות מעצימה, ממכשול לחישול. בחודש כסלו אנו מציינים את אחת התחנות המאתגרות ביותר בעברנו: הניצחון הגדול על הניסיון ההלניסטי ליוון את עם ישראל ולאבד את זהותו.

פרשתנו מתארת את האתגר המוסרי של יעקב ומשפחתו מול תרבות השקר והרשעות של בית לבן. לאחר עשרים שנה יעקב מסכם תקופה זו במסר לעשיו שבפרשת וישלח: "וַיְצַו אֹתָם לֵאמֹר כֹּה תֹאמְרוּן לַאדֹנִי לְעֵשָׂו כֹּה אָמַר עַבְדְּךָ יַעֲקֹב עִם לָבָן גַּרְתִּי וָאֵחַר עַד עָתָּה" (בראשית לב, ה).

רש"י מפרש שהיה עליו להתמודד גם עם האתגר הרוחני: "'גרת"י' בגימטריא תרי"ג! כלומר: 'עם לבן' הרשע 'גרתי' ותרי"ג מצוות שמרתי. ולא למדתי ממעשיו הרעים" (רש"י שם).

בבית לבן התקיים פולחן אלילי ("התרפים", תנחומא ויצא סי' יב, ורמב"ן שם לא, לט), שהיה עלול לפגוע ברוחניותו של יעקב. יעקב הצליח לשמור על רוחניותו ועל זהותו באופן מלא. ההתמודדות עם האתגר אף העצימה והעשירה את סגולתו הרוחנית הייחודית (ראו "שמונה קבצים", קובץ ב', פסקה רפ).

הכותב הוא אל"מ במיל' וראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין