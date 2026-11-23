מנסור עבאס צפוי לקבל את ראשות הוועדה למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. הנה כיוון מעניין וחשוב.

אני מנסה להסביר בשבועיים האחרונים מדוע לדעתי לא נכון, ואף מסוכן, לצרף את המפלגות הערביות לקואליציה, במיוחד כשמדובר בקואליציה צרה. בתגובה אני נשאלת שוב ושוב מה אני כן מציעה. אז הנה, במיוחד בשביל אלו ששאלו.

החברה הערבית מהווה 19% מאוכלוסיית ישראל. אף אחד לא הולך לשום מקום, ואם מישהו חושב אחרת, הוא מוזמן לקנות שטח לבנייה על הירח. זה כנראה תרחיש ישים יותר.

הדרך לנהל את מערכת היחסים המורכבת הזו היא באמצעות ניהול החיים האזרחיים המשותפים כאן במדינה. מעורבות אזרחית מלאה, לצד לקיחת אחריות והבנת מערכת החובות והזכויות, היא הפתח לעתיד נכון למדינת ישראל. האמנתי שזו הדרך ברמה המקומית בלוד, אני עדיין מאמינה בכך, וחושבת שהגיע הזמן לקחת את התפיסה הזו צעד קדימה, לרמה הלאומית.

אלא שזה בדיוק ההפך מכניסה לקואליציה ולתפקידים שבהם מתקבלות ההחלטות המרכזיות במדינה. כאשר אין אמון אזרחי, איך אפשר לצפות ליחסי אמון פוליטיים, ביטחוניים וכלכליים? אין לנו אמון בהם, ואין להם אמון בנו. קואליציה כזו אינה מביאה חוסן בשעת מלחמה, ולכן היא ממש לא מה שמדינת ישראל צריכה.

לעומת זאת, הפקדת ראשות הוועדה לטיפול בפשיעה ובאלימות בידי נציגי החברה הערבית, תוך הענקת סמכויות לטיפול בנושא הבוער ביותר בחברה הערבית, וגם עבור כולנו כאזרחים, היא הדרך הנכונה להתחיל לבנות את האמון מלמטה. הפשיעה הגואה והרציחות היומיומיות מחייבות טיפול, וזו הזדמנות להתחיל בתהליך.

צריך להעניק לוועדה הזו תקציבים ולאפשר לנציגי החברה הערבית להוכיח, ברמה המעשית והתפקודית, את האחריות שהם מבקשים לקבל בניהול המדינה. בהיסטוריה של הכנסת היו מספיק חברי כנסת מהאופוזיציה שניהלו ועדות בהצלחה וזכו לתמיכת הקואליציה כשהדבר נדרש. אין סיבה שלא לפעול כך גם במקרה הזה.

בסופו של דבר, אנחנו הריבון. אנחנו, מדינת ישראל, צריכים להחליט כיצד לנהל את המורכבות של בניית יחסי רוב ומיעוט. וכדאי שנתחיל.

לא באמצעות כפיית מנהיגות שאינה יכולה לקבל החלטות אסטרטגיות עבור המדינה היחידה של העם היהודי, אלא באמצעות בניית דרכי עבודה אזרחיות מיטיבות, המתמקדות בחיי היומיום של המיעוט. כשייוצר האמון, אפשר יהיה לחשוב על השלב הבא.

מנהיגי גוש השינוי, אל תקפצו שלבים. זה לא אחראי כלפי המדינה שלנו.