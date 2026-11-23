הרב אביהוא שורץ | לדמותו של הצדיק הירושלמי - הרב בן ציון פריימן | ח' כסלו תשפ"ז

בשיעור מיוחד שהתקיים בישיבת מרכז הרב לרגל יום פטירתו של הרב בן ציון פריימן ז"ל, שיתף הרב אביהוא שוורץ את תלמידיו בסיפורים נדירים על דמותו של אחד מצדיקי ירושלים, שהיה מוכר לגדולי ישראל אך נותר כמעט אלמוני בציבור הרחב.

"היום זה יום זיכרון של אחת הדמויות המופלאות ביותר שהיו בירושלים בדור הקודם", פתח הרב שוורץ. "זכיתי קצת להיות בקשר איתו. נראה לי שהוא דמות נשכחת, אבל הוא דמות מופלאה ביותר וצריך ללמוד מזה".

הרב שוורץ תיאר את הופעתו הפשוטה של הרב פריימן, שהסתירה גדלות עצומה בתורה: "הייתם רואים אותו איך הוא היה נראה, מסתובב עם איזו חליפה ישנה, איזו מגבעת כזאת אפורה, לא שחורה, חליפה בדרך כלל בהירה, ומחזיק בידו איזה בשמים. איש פלא".

אחד הסיפורים המרגשים שסיפר נגע לבנו היחיד של הרב שחלה במחלת עיניים קשה. הרופאים קבעו כי הוא זקוק לניתוח שעלותו 250 לירות, סכום עצום עבור המשפחה שחיה בעניות קשה.

הרב פריימן הודיע שאם הקב"ה יעשה נס ובנו לא יזדקק לניתוח, יתרום את הסכום לצדקה. ואכן, בבדיקות נוספות התברר שאין צורך בניתוח, אולם הטיפול החלופי היה יקר יותר ועלה 400 לירות.

כאן החלה התלבטות הלכתית שהעסיקה את הרב במשך חודשים. "עכשיו אני כבר התחייבתי 250 שאני אתן לצדקה", תיאר הרב שוורץ את שאלתו של הרב פריימן. "עכשיו זה 400, אז מה לעשות?"

הרב החל ללמוד את סוגיות הנדרים, עבר בין גדולי ירושלים ואף נסע לדרום ולצפון כדי לשמוע את דעתם של חכמים נסתרים. "הוא הכיר חכמים שאיש לא שמע עליהם, חכמים מעיירות ומעברות, ממושבים נידחים שרק הוא ידע", סיפר הרב שוורץ.

לאחר כחודשיים התברר כי כל הרבנים פסקו שהוא פטור מהנדר. אלא שאז הגיעה התשובה שהדהימה את השומעים. "'הכסף?' אמר רבי בן ציון, 'לא, את הכסף מסרתי כבר ביום הראשון. רציתי רק לדעת את ההלכה'".

הרב שוורץ התקשה להסתיר את התפעלותו: "איזה דבר זה! ריבונו של עולם, איזה עם יש לך! הפרט מלמד על הכלל".

סיפור נוסף עסק באהבתו העצומה של הרב פריימן לארץ ישראל. בשל מצוקתו הכלכלית הצליחו מכריו לסדר לו עבודה כמשגיח כשרות בהפלגה, שהייתה אמורה להבטיח את פרנסתו למשך שנה שלמה.

"אחרי מאמצים רבים הצליחו לשכנע את הרב להפליג. הכול היה מוכן, נסענו לחיפה כדי להפליג משם. בדרך הרגיש הרב שלא בטוב, פתאום חומו עלה ל40 מעלות", סיפר הרב שוורץ מתוך עדותו של הרב דוד פוקס."נאלצנו לחזור לירושלים. רק הגענו לשערי העיר ירושלים, ירד החום והרב חזר לאיתנו".

כשהובא הסיפור בפני הרב שלמה זלמן אויערבך, אמר לרב פריימן כי הוא מבין את הקושי שלו לעזוב את קדושת הארץ, אך מאחר שהוחלט שעליו לנסוע לצורך פרנסתו, יוכל לעשות זאת בחודש הבא. וכך אכן אירע.

הרב שוורץ סיפר גם על רב חשוב שבצעירותו למד בישיבת פורת יוסף, אך התקשה בלימוד ולא מצא חברותא. הוא הגיע לכותל המערבי ובכה על מצבו. בדרכו חזרה פגש את הרב פריימן, ששמע את מצוקתו ואמר לו: "אני בדיוק מחפש חבר, אני בדיוק מחפש חברותא. אז בוא נלמד".

השניים החלו ללמוד יחד, ואותו צעיר גדל והפך לאחד מגדולי התורה.

שנים רבות לאחר מכן פגש הרב פריימן את אותו רב, שסיפר לו כי חתנו מתקשה בלימוד בכולל בבני ברק. "הוא אומר לו: 'באמת? אוי, למה אתה לא אמרת לי? אני אסע אליו'", שחזר הרב שוורץ. "מאותו יום או יום אחרי הוא התחיל לנסוע באוטובוסים, הוא כבר מבוגר, יום יום לבני ברק, סדר אחר הצהריים, לומד עם האברך הזה עד שגידל אותו והכניס אותו ועשה אותו תלמיד חכם".

"זו הייתה דמות מופלאה", הדגיש הרב שוורץ. "אהבת התורה שלו, אי אפשר לתאר".

גם בתקופה שבה עלתה האפשרות למסור את רמת הגולן, בחר הרב פריימן בדרך ייחודית למאבק. הוא לקח כמה בחורים מישיבת הכותל וביקש מהם להעמיס לרכב גמרות וסטנדרים.

"הוא אומר להם: 'תשימו באוטו גמרות, איזה מסכת, תשימו שני סטנדרים'. נוסעים לרמת הגולן, מגיעים לקצרין, לאיזו כיכר גדולה עם דשא. הוא אומר: 'בואו נוציא את הסטנדרים, את הכיסאות שלנו, פה אנחנו נלמד'".

וכך ישבו ולמדו במשך יום שלם. "הוא אומר: 'תורה אגוני מגנא ואצולי מצלא, ככה אנחנו נבטל את הגזירה'. הייתה לו אמונה עצומה בכוח של התורה".

לקראת סיום הזכיר הרב שוורץ את עדותו של האדמו"ר מטולנא, שסיפר כי כאשר מנה בפני האדמו"ר בעל ה"בית ישראל" מגור את רבני ישיבתו, הזכיר את הרב פריימן אחרון.

האדמו"ר הגיב בפליאה: "את הרב פריימן מנית אחרון? הרי הוא יכול לשמש כראש ישיבה בכל אחת מן הישיבות הגדולות בעולם". הרב שוורץ סיכם את העדות במשפט קצר: "זה מספיק. לא צריך יותר מזה להגיד מי הוא היה".