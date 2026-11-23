ענקית השבבים אנבידיה (NVIDIA) הודיעה היום (שני) כי דירקטוריון החברה החליט פה אחד להשיב את מייסדה, ג'נסן הואנג, לתפקידי הנשיא והמנכ"ל ולחברותו בדירקטוריון, בתוקף מיידי.

ההחלטה מהווה תפנית בעמדת החברה, לאחר שמוקדם יותר החודש הודיעה אנבידיה על התפטרותו של הואנג מתפקידיו ומינתה את סמנכ"לית הכספים, קולט קרס, למנכ"לית זמנית.

בהודעה הרשמית נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר סדרת פגישות ושיחות עם הואנג, שבסיומן השתכנעו חברי הדירקטוריון בכנותו וביכולתו להמשיך להוביל את החברה.

עוד נמסר כי במהלך בחינת חזרתו של הואנג התקבל מידע מגורמים בכירים בממשל האמריקני, ועל בסיסו הגיע הדירקטוריון למסקנה כי השבתו לתפקיד אינה מהווה סיכון לביטחון הלאומי של ארצות הברית.

יו"ר הדירקטוריון, הארווי ג'ונס, בירך על ההחלטה והביע אמון מחודש במייסד החברה. "הדירקטוריון מאמין שג'נסן הוא האדם הנכון להוביל את אנבידיה, ושחזרתו לתפקיד משרתת את האינטרסים של בעלי המניות, העובדים, השותפים והלקוחות שלנו", אמר ג'ונס.

הואנג התייחס לחזרתו בהודעה אישית, שבה הביע תודה על האמון המחודש שניתן בו. "אני מתכבד לחזור לאנבידיה ולהוביל את אחת מחברות הטכנולוגיה המשמעותיות בעולם, בפתח מהפכה תעשייתית חדשה", אמר.

הוא הוסיף: "אני מקבל על עצמי את האחריות הזאת בענווה גדולה ובמחויבות מחודשת. אני רוצה להודות לדירקטוריון אנבידיה על האמון בי ועל תהליך הבחינה שקיים".

לצד ההחלטה להשיב את הואנג לתפקיד, הבהירה אנבידיה כי החקירה העצמאית שנפתחה בעקבות דיווחים שלפיהם הואנג ניהל רומן עם חשודה כסוכנת מודיעין סיני תימשך עד להשלמתה.

לצורך החקירה הקים הדירקטוריון ועדה המורכבת מדירקטורים עצמאיים בלבד, אשר שכרה ייעוץ משפטי חיצוני. בחברה הדגישו כי הואנג תומך בחקירה ומחויב לשתף עמה פעולה.

בנוסף הודיעה אנבידיה על הקמת ועדה חדשה לביטחון לאומי ולפיקוח על היצוא, שגם היא מורכבת מדירקטורים עצמאיים. הוועדה תפקח על עמידת החברה בדרישות הסחר ועל סיכונים הנוגעים לביטחון הלאומי, בסיוע יועצים משפטיים ומומחים בתחום.

באנבידיה הבהירו כי החברה תמשיך לשתף פעולה עם החקירות והבירורים המתנהלים מצד רשויות הממשל האמריקני.