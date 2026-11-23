בנק ישראל החליט היום (שני) להשאיר את הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 3.25%, למרות הירידה החדה והמפתיעה באינפלציה.

ההחלטה התקבלה בוועדה המוניטרית בראשות נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, ובהתאם לתחזיות הכלכלנים, שהעריכו כי הבנק יימנע בשלב זה מהפחתת ריבית. בהודעתו הצביע הבנק על אי־הוודאות הכלכלית והביטחונית בישראל ובעולם כאחד הגורמים המרכזיים המלווים את קבלת ההחלטות.

ההחלטה התקבלה ימים ספורים לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן המעודכן, שהצביע על ירידה משמעותית באינפלציה לרמה שנתית של 1.1% בלבד. מדובר בנתון הקרוב מאוד לגבול התחתון של יעד האינפלציה שקבע בנק ישראל, העומד על 1% עד 3%.

למרות ההתמתנות בעליית המחירים, הוועדה המוניטרית בחרה שלא לשנות את שיעור הריבית. בהודעת הבנק הודגש כי סביבת קבלת ההחלטות ממשיכה להתאפיין בחוסר ודאות ניכר, הן בשל ההתפתחויות המקומיות והן לנוכח המצב הבינלאומי.

"האי־ודאות המקומית והגלובלית נותרה גבוהה על רקע המשך המתיחות הגיאופוליטית", נכתב בהודעת בנק ישראל.

בבנק התייחסו גם להתפתחויות האינפלציה והריבית בשווקים המרכזיים בעולם. בניגוד לירידה שנרשמה באינפלציה בישראל, בבנק ישראל מציינים כי בזירה הבינלאומית ניכרת עלייה נוספת באינפלציה, וכי השווקים מתמחרים המשך מדיניות ריבית מצמצמת מצד הבנקים המרכזיים בארצות הברית ובאירופה.

"בעולם, נרשמה עלייה נוספת באינפלציה, ותוואי הריבית המתומחר בשווקים עבור הבנק הפדרלי האמריקאי (ה-Fed) והבנק המרכזי האירופי (ה-ECB) מבטא צפי להמשך מדיניות מוניטרית מהדקת", נמסר.

ההחלטה התקבלה כאשר בשוק ההון כבר ניכרו ציפיות מסוימות להפחתת ריבית בטווח הקרוב. נכון לאתמול, השוק תימחר הסתברות של 43% לכך שבנק ישראל יפחית את הריבית בהחלטה הנוכחית או בהחלטה הבאה, המתוכננת ל-4 בינואר 2027.

אחד הגורמים העומדים ברקע הציפיות הללו הוא האפשרות להתבהרות המצב הפוליטי בישראל עד למועד ההחלטה הבאה. על פי לוח הזמנים להרכבת הממשלה, החלטת הריבית בינואר צפויה להתקבל כשבועיים לאחר המועד האחרון שבו יוכל יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, להשלים את הרכבת הממשלה, לרבות הארכה אפשרית של שבועיים בידי נשיא המדינה יצחק הרצוג.

אם יצליח איזנקוט להרכיב ממשלה עד אותו מועד, עשויה להתבהר התמונה הפוליטית, ובנק ישראל יוכל לקבל מידע ברור יותר על הרכב הממשלה החדשה ועל המדיניות הפיסקלית שבכוונתה לקדם.

מנגד, כישלון בניסיונות להרכבת הממשלה עלול להוביל לבחירות נוספות ולהגביר את חוסר הוודאות סביב אישור תקציב המדינה לשנה הקרובה.