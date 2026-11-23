ירון אברהם: הסכנה בהישענות על הערבים צילום: באדיבות המצלם

הכתב הפוליטי ירון אברהם פרסם היום (שני) סרטון שבו הציג תרחיש שלדבריו ממחיש את הקושי האפשרי בהקמת ממשלת מיעוט בראשות גדי איזנקוט, שתהיה תלויה בתמיכת המפלגות הערביות.

"הנה סיפור אחד שממחיש איך הישענות על מפלגות ערביות בהקמת ממשלה שתהיה תלויה בהן - היא בעייתית - בלשון המעטה", אמר אברהם בפתח דבריו.

לדבריו, בהצבעה דומה שהתקיימה בכנסת הקודמת התנגדו חברי כנסת מהרשימה המשותפת להארכת ההסדר. הוא העלה את האפשרות שגם בהצבעה הקרובה יתנגדו הח"כים הערבים, מצב שיחייב ממשלה בראשות איזנקוט, אם תוקם, לחפש תמיכה בקרב מפלגות שאינן חברות בה.

בתרחיש שהציג, הקולות הדרושים לאישור התקנות עשויים להגיע מהליכוד, מהציונות הדתית ומעוצמה יהודית. אלא שלטענתו, אין ודאות שהמפלגות הללו יבחרו לתמוך בהצעה שתביא ממשלה יריבה, גם אם הן מסכימות עם מטרתה. "ברור שהם תומכים בכך רעיונית אבל ממש לא בטוח שיצביעו בעד - אלא יעדיפו להביך את הממשלה ולהצביע נגד".

אברהם הדגיש כי במקרה כזה ניתן יהיה לבקר גם את מפלגות האופוזיציה אם יסרבו לתמוך בהארכת התקנות, אך לדבריו, האחריות הפוליטית הראשונית תוטל על הממשלה שתתקשה לגייס רוב להצעה.

"נוכל לבוא אל הימין בטענות - כי האינטרס של כולנו משותף, אבל הטענות הראשוניות יהיו לעבר ממשלת השינוי, שאפילו את הדבר הזה לא מצליחה להעביר", הסביר.

אברהם קשר את התרחיש להתנגדותם של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן להקמת ממשלת מיעוט שתישען על המפלגות הערביות. לדבריו, החשש אינו נוגע רק לעצם הקמת הממשלה, אלא גם ליכולתה להעביר החלטות בהמשך כהונתה, כאשר היא תלויה בגורמים שאינם בהכרח תומכים במדיניותה.

"אינני בוחן כליות ולב, אבל אני מצביע על בעיה מהותית שיכולה להיווצר כזה יהיה האיזון בתוך הממשלה", חתם את דבריו.