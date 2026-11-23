סמר י' גדוד נצח יהודה, נפצע ברצועת עזה

סמ"ר י', לוחם בן 19 מירושלים המשרת בגדוד נצח יהודה בחטיבת כפיר, איבד שמונה חברים מאז פרוץ המלחמה. שלושה מהם היו חבריו לישיבה שנרצחו במסיבת הנובה, וחמישה נוספים נפלו בקרב קשה ברצועת עזה, שבו נפצע בעצמו. למרות הפציעה והאובדן, בתוך שבוע בלבד הוא כבר חזר להילחם.

בריאיון מיוחד באולפן ערוץ 7, במסגרת מיזם "צועדים ומצדיעים" של גבעת התחמושת ומשרד המורשת לרגל יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"ז, שיחזר י' את הקרב בבית חאנון ביולי 2025 ואת ההחלטות שקיבל ברגעים שבהם חייו היו בסכנה.

"חיכינו לפעילות הזאת הרבה זמן. זו הייתה אחת המשימות המשמעותיות ביותר שלנו", סיפר. "בלילה השני נכנסנו פנימה, ופתאום שמענו פיצוץ. בהתחלה חשבנו שזה פגז של טנק, כי בפעילות שומעים כל הזמן פגזים".

בתוך שניות התבררה חומרת האירוע. מפקד המחלקה הסתובב לעבר הלוחמים וצעק כי הכוח עלה על מטען, יש הרוגים ופצועים ונדרש סיוע מיידי.

"פשוט תפסתי את האלונקה ורצתי קדימה. כשהגעתי וראיתי מה שראיתי, אמרתי לעצמי: רגע, מה יקרה אם אני אמות? ואז אמרתי, לא משנה, לא אכפת לי כרגע מהחיים שלי. רצתי קדימה".

לדבריו, במשך כחצי שעה פעלו הלוחמים לחילוץ הנפגעים. "עוד גופה ועוד פצוע, וזה לא נגמר. זה ממשיך וממשיך".

באותו קרב נפלו ארבעה לוחמי גדוד נצח יהודה: סמ"ר משה שמואל נול, סמל משה נסים פרש, סמ"ר נועם אהרון מסגדיאן וסמ"ר מאיר שמעון עמר זיכרונם לברכה. לצידם נפל גם רס"ל בנימין אסולין ז"ל.

"אלה חברים שלי. ארבעה מהם היו איתי שנה בגדוד", סיפר בכאב.

במהלך ניסיונות החילוץ נפצע גם י'. "באתי לפנות את אחד החברים שנפגע ברגל ממטען, ופתאום היה עוד פיצוץ. נשכבתי עליו והרגשתי שהרגליים שלי שורפות. ניגשתי לאחד המפקדים ואמרתי לו שכואבת לי הרגל. הוא נגע בה ואמר לי: לא קרה כלום, תמשיך".

י' המשיך לסייע בפינוי הנפגעים, ורק בסיום האירוע התגלתה פציעתו. גם אז ביקש להישאר בשטח ולהשלים את המשימה.

לאחר שפונה לבית החולים, ביקשו הרופאים להשאירו להשגחה במשך 48 שעות. אלא שהוא התעקש לצאת להלוויות חבריו.

"אמרתי שאין מצב שבדרך האחרונה של החברים שלי, שאני כבר לא אראה אותם יותר, אני לא אהיה שם. עליתי על קביים ונסעתי להלוויות".

שבוע בלבד לאחר הפציעה כבר שב להילחם בתוך רצועת עזה.

אלא שהחזרה לשדה הקרב אינה מוחקת את הזיכרונות. י' מספר על ההתמודדות של חבריו עם הפציעות הנפשיות ועל החלל שהותירו הלוחמים שנפלו.

"זה הגעגוע, זה החיוך, זה כל החוויות איתו ביחד שנעצרו ביום אחד. דמיינו שנצא מהפעילות, שכולנו נלך ביחד, נשתה, נדבר, נאכל. ופה זה נגמר. בכל ערב צוות חסרים. מסתכלים ורואים שהם לא איתנו".

כשנשאל כיצד הוא מסוגל להמשיך להילחם לאחר האירוע הקשה, השיב: "אם זה מה שצריך שאני אעשה, אני אעשה את זה גם אם זה יקרה עוד עשר פעמים. אני עושה את זה כי זה מה שהם התחילו, ואני פה כדי לסיים את זה".

ההחלטה להתגייס התקבלה אצלו בעקבות טבח שבעה באוקטובר. באותה תקופה למד בישיבת תורת יחיאל בירושלים. במהלך ההקפות בשמחת תורה החלו להגיע הידיעות על המתרחש בעוטף.

"הייתי בזעזוע. אחרי תקופה אמרתי לעצמי: למה אני לא שם? למה אני לא הולך לשמור על עם ישראל? למה אני לא עוזר לעם ישראל?".

אבל עבור י' הטבח היה גם אסון אישי. שלושה מחבריו לישיבה, שעזבו את אורח החיים הדתי, יצאו למסיבת הנובה ונרצחו.

"הם יצאו בשאלה, הלכו למסיבת הנובה לרקוד ולא חזרו. רק אחרי שבוע בערך מצאו את הגופות שלהם. זה הכניס בי מאוד את הרצון להתגייס. ה'למה' שלי מאוד גדל".

כשהגיע לגיל 18 התגייס לגדוד נצח יהודה. כיום הוא מבקש להזכיר לצעירים העומדים לפני גיוס את משמעות השירות ואת הסיבה שבגללה הם לובשים מדים.

לקראת יום ההוקרה לפצועים ביקש להעביר מסר נוסף: "זה לא צריך להיגמר ביום אחד. זה צריך להיות כל השנה, כל יום, 24 שעות. כשרואים פצוע צה"ל, בין אם הוא בשיקום ובין אם לא, צריך לתמוך, לעזור ולראות איך אפשר לגרום לו לחייך".

הוא נזכר בהתרגשות בחיבוק שקיבל מהציבור במהלך אשפוזו: "איך שהגעתי לבית החולים קיבלתי פיצות, המבורגרים, בגדים, הכול. זה עם ישראל בתפארתו".

בגיל 19 בלבד, אחרי שאיבד חברים בנובה ובשדה הקרב, י' ממשיך לשאת עמו את אותה תחושת שליחות שהובילה אותו להתגייס. מבחינתו, גם הפציעה לא שינתה את ההחלטה להמשיך בדרכם של חבריו שנפלו.