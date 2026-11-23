עשיתם עבירת תנועה? ייתכן שבקרוב מאוד תגלו על כך בהודעה לטלפון הנייד, עוד לפני שהדוח יגיע לתיבת הדואר.

משטרת ישראל החלה בימים האחרונים להפעיל מנגנון חדש לשליחת דוחות תנועה באמצעות הודעות SMS ישירות למספר הטלפון של בעל הרכב שבו בוצעה העבירה.

ההודעות כוללות את ארבע הספרות האחרונות של תעודת הזהות של בעל הרכב, מספר הדוח, מספר הרישוי של הרכב והתאריך והשעה שבהם הופק הדוח. לצד הפרטים מצורף קישור המאפשר לצפות בדוח המלא.

בניגוד למצב הקיים, שבו נהגים עשויים לקבל את הדוח בדואר שבועות לאחר ביצוע העבירה, המנגנון החדש מאפשר לקבל את ההודעה בתוך שעות. המסרון נשלח לאחר הזנת הדוח למערכות המשטרה, ועל פי הדיווחים הוא צפוי להגיע בתוך 12 שעות לכל היותר.

המערכת החלה לפעול ב-17 בנובמבר, לאחר שבתחילת החודש הודיעה המשטרה על כוונתה להשיק פיילוט לשליחת דוחות דיגיטליים. בשלב הראשון השירות מופעל בהדרגה, ולכן לא כל בעלי הרכבים צפויים לקבל הודעות. במקביל, הדוחות ימשיכו להישלח גם בדואר.

חשוב להדגיש כי ההודעה נשלחת לבעל הרכב הרשום, ולא בהכרח למי שנהג בו בזמן ביצוע העבירה. כך, למשל, במקרה שבו בן משפחה נוהג ברכב הרשום על שם אדם אחר, המסרון עשוי להגיע דווקא לבעל הרכב.

המערכת החדשה מרכזת נתונים ממספר מערכות משטרתיות וממשלתיות, ובהן מערכת דות"ן, מרכז פניות נהגים ארצי ומערכות הדוחות המינהליים. עוד דווח כי בעלי רכבים שפרטי הקשר שלהם מעודכנים באתר הממשלתי עשויים לקבל את ההודעות גם אם מספר הטלפון שלהם אינו מופיע במאגר המשטרתי.

במקביל, המשטרה מתכננת לגייס כ-150 שוטרים נוספים למערך הפענוח והאכיפה, ולשלב מערכות טכנולוגיות שיסייעו בזיהוי עבירות ובהעברתן לבדיקת שוטרים.

אלא שלצד החידוש הטכנולוגי מתעורר גם חשש מפני ניסיונות הונאה. בחודשים האחרונים הזהירה משטרת ישראל מפני הודעות SMS מזויפות המתחזות להודעות רשמיות על דוחות תנועה וקנסות שלא שולמו.

בחלק מהמקרים צורפו להודעות קישורים לאתרים מתחזים, שנועדו לגרום לנהגים למסור פרטים אישיים ופרטי אשראי. במשטרה ממליצים שלא ללחוץ על קישורים חשודים ולבדוק כל דרישת תשלום באמצעות האתרים הממשלתיים הרשמיים בלבד.

לכן, גם כאשר מתקבלת הודעה הנחזית להיות דוח תנועה אמיתי, מומלץ להיכנס באופן עצמאי לאתר הממשלתי ולבדוק את פרטי הדו"ח.