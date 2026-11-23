האלוף במילואים עמוס חורב, מאחרוני לוחמי דור תש"ח ומבכירי מפקדי צה"ל בעבר, הלך לעולמו היום (שני) בגיל 102.

חורב, שהשתתף בקרבות לפריצת הדרך לירושלים ובמבצעים המרכזיים של מלחמת העצמאות, מילא לאורך השנים שורה של תפקידים בכירים בצבא ובמערכת הביטחון.

לאחר סיום שירותו כיהן גם כנשיא הטכניון וכיושב ראש רפאל. בשנת 2011 הוענק לו פרס ביטחון ישראל למפעל חיים, כהוקרה על תרומתו למדינה.

חורב נולד בירושלים בשנת 1924 בשם עמוס סוכצ'בר. כבר בנעוריו היה מעורב בפעילות ציבורית וביטחונית: הוא נמנה עם מקימי תנועת הנוער "גורדוניה" בירושלים, למד בגימנסיה והצטרף לארגון "ההגנה" כשהיה בן 14 בלבד.

עם הקמת הפלמ"ח בשנת 1941 היה חורב בין ראשוני המתגייסים לשורותיו. בהמשך השלים קורס קצינים, ובשנת 1945 מונה למפקד פלוגה.

במלחמת העצמאות שירת כסגן מפקד גדוד בחטיבת הראל, שעליה פיקד יצחק רבין. במסגרת תפקידו השתתף בקרבות רבים, ובהם הפעולות לפריצת הדרך לירושלים, שהייתה אחת מזירות הלחימה המרכזיות במלחמה.

לקראת סיומה של המלחמה הצטרף חורב למפקדת חזית הדרום בפיקודו של יגאל אלון. הוא מונה לעוזרו של רבין, ששימש קצין המבצעים של החזית, והשתתף בשורת מבצעים ובהם מבצע אבק, מבצע יואב ומבצע חורב. בין היתר השתתף גם בפעולות לכיבוש באר שבע ואילת.

בשנת 1949 מונה חורב לקצין המבצעים של חזית הדרום, שהפכה בהמשך לפיקוד הדרום בצה"ל. שנה לאחר מכן נשלח מטעם הצבא ללימודים במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) בארצות הברית, שם השלים תואר מוסמך במדעים בהנדסת מכונות.

עם שובו לישראל בשנת 1953 הקים את מחלקת אמצעי הלחימה במטה הכללי ועמד בראשה עד שנת 1954. בהמשך מונה לקצין חימוש ראשי, תפקיד שמילא עד שנת 1962.

לאחר תקופת כהונתו הראשונה כקצין חימוש ראשי שב חורב ללימודים מתקדמים ב-MIT. עם חזרתו ארצה כעבור שלוש שנים מונה פעם נוספת לקצין חימוש ראשי, הפעם במינוי מיוחד.

בשנת 1965 הועלה לדרגת אלוף. שנה לאחר מכן פרש מצה"ל ומונה לסגנו של פרופ' אפרים קציר, ששימש המדען הראשי של מערכת הביטחון.

אלא שפרישתו לא סימנה את סיום פעילותו הצבאית. בשנת 1968 חזר חורב לשירות ומונה לראש אגף האפסנאות בצה"ל, אגף שלימים הפך לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

בשנים 1972-1973 שימש המדען הראשי של מערכת הביטחון, ולאחר מכן פרש סופית משירות הקבע. במלחמת יום הכיפורים חזר למלא תפקיד ביטחוני ושימש עוזר מיוחד לסגן הרמטכ"ל, האלוף ישראל טל.