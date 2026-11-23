יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, הזהיר היום (שני) את ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני משיכת זמן במשא ומתן להקמת ממשלת אחדות.

בישיבת סיעתו הבהיר בנט כי הוא תומך במאמציו של יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, להקים ממשלה חדשה, אך הציב תנאי ברור: איזנקוט צריך לכהן ראשון בראשות הממשלה.

"אנחנו הופכים כל אבן כדי להקים ממשלה ציונית שתחליף את הממשלה הכושלת היוצאת. אנחנו עומדים מקרוב על המאמצים להקים ממשלת אחדות ציונית, ותומכים בכל הפעולות שמבצע איזנקוט להקים ממשלה טובה בישראל", הוסיף.

"אם נגלה שפניו של נתניהו לבזבוז זמן ולא לאחדות בראשות איזנקוט תחילה - הוא יישא בתוצאות", אמר בנט.

הדברים נאמרו לקראת פגישה נוספת שצפויה להתקיים הערב בין צוותי המשא ומתן של הליכוד ומפלגת ישר, במסגרת המגעים להקמת ממשלת אחדות.