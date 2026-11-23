חברת התעופה פליי דובאי צפויה לחדש את טיסותיה לישראל כבר בשבוע הבא, לאחר שמשרד התחבורה אישר היום (שני) את המתווה לחזרתה.

החברה תקדים את מועד חידוש הפעילות מ-15 בדצמבר לתחילת החודש, אך הפעלת הטיסות עדיין מותנית בקבלת אישור מגורמי הביטחון.

מתווה החזרה אושר על ידי שרת התחבורה מירי רגב ומשרד התחבורה, כחודשיים לאחר ניסיון הפיגוע בטיסה של החברה לישראל.

בעקבות אותו אירוע הוחמרו דרישות הביטחון החלות על טיסות נכנסות, ובין היתר עודכנו הכללים הנוגעים להעברת מידע על אנשי הצוות.

בחודש שעבר פרסם המרכז הלאומי לאבחון נוסעים הנחיות חדשות לחברות התעופה הזרות, כחלק משינוי נהלי אבטחת התעופה האזרחית בעקבות ניסיון חטיפת המטוס.

על פי ההנחיות, חברות התעופה נדרשות לדווח על אנשי הצוות המיועדים להגיע לישראל, ולהעביר עדכונים על כל שינוי בהרכב הצוות במהלך חלון הזמן של הצ'ק-אין, ולא יאוחר משעתיים לפני ההמראה.

בנוסף נקבע כי במועד ההמראה בפועל תידרש כל חברה להעביר רשימה מלאה וסופית של אנשי הצוות הנמצאים בטיסה.