זירת התאונה הקטלנית בצומת גינתון צילום: דוברות זק"א

רב-סמל בכיר ברק אסולין, לוחם משמר הגבול בן 46 מגדרה, הוא רוכב האופנוע שנהרג היום (שני) בתאונת דרכים בצומת גינתון בכביש 40, סמוך ללוד.

הוא הותיר אחריו הורים ושלושה ילדים.

אסולין היה בדרכו לביתו בעת התאונה. הוא שירת במשמר הגבול במשך שנים רבות, ובתפקידו האחרון שימש רכז ניוד מבצעי במטה מג"ב.

הוא התגייס לחיל בשנת 1999, ובשנת 2002 החל את שירות הקבע שלו. לאורך שנות שירותו מילא אסולין מגוון תפקידי לחימה ופיקוד.

רב-סמל בכיר ברק אסולין ז"ל צילום: דוברות המשטרה

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א אלחנן אלון, חובש מיחידת האופונעים של מד"א משה שטרן וחובש רפואת חירום במד"א פניאל בוסקילה סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד, רוכב האופנוע שכב בצד הכביש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלות קשות בגופו, ביצענו בו פעולות החייאה שכללו עיסויים והנשמות אך הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

זירת התאונה הקטלנית בצומת גינתון צילום: דוברות מד"א

בהודעת שפרמה המשטרה נמסר: "משטרת ישראל ומשמר הגבול מודיעים בצער וביגון רב על מותו של לוחם מג"ב, רב-סמל בכיר ברק אסולין ז"ל, שנהרג היום בתאונת אופנוע שאירעה בצומת גינתון בכביש 40, בעת שהיה בדרכו לביתו. משטרת ישראל ומשמר הגבול מרכינים ראש ומשתתפים בצערה הכבד של משפחתו".